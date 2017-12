De Luca, chiederemo al Governo l'autonomia e maggiori risorse per la Campania

Napoli, 29 dic. - (Adnkronos) - "Chiederemo l'autonomia per l'ambiente, formazione, lavoro e sanità. E prima di chiedere maggiori poteri, chiederemo maggiori risorse. Oggi la Campania è la regione d'Italia che riceve meno soldi pro capite per la sanità, è incredibile ed è anche vergognoso. La Campania riceve meno di tutti e quindi stiamo facendo già un miracolo a reggere il sistema". Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla conferenza stampa sul bilancio delle attività della Regione Campania relative al 2017. "Chiederemo innanzitutto un riparto serio del Fondo Sanitario Nazionale. La cosa incredibile è che la Campania è pronta a lanciare la sfida dell'efficienza, cioè la sfida dei costi standard: le stesse risorse uguali per ogni cittadino italiano, dal Piemonte alla Sicilia, senza neanche fondi di solidarietà. Dovremo - ha aggiunto il Presidente De Luca - discutere con molta fermezza, nuove risorse (sulla base di un principio di equità) e poi anche nuovi poteri accompagnati dalle risorse corrispondenti. Voi sapete che lo Stato ha scaricato sulle regioni centinaia di dipendenti delle vecchie province, immaginando che scomparissero; dopodiché i soldi non sono arrivati. Questi comportamenti sono inaccettabili, quindi credo che apriremo un contenzioso con il Governo nazionale".