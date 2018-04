[Il retroscena] Il grillino Crimi e gli altri di centrodestra. Ecco chi “governa” il Paese fin quando non ci sarà un governo

Il pentastellato Vito Crimi, la leghista Erica Rivolta, il forzista Giacomo Caliendo, l’esponente di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari e pure la piddina Simona Malpezzi. Sono i senatori chiamati a “governare” il Paese di qui al giorno in cui ci sarà un governo vero che avrà ottenuto la fiducia delle Camere. Cominciate le consultazioni, solo una cosa è sicura: prima che ci sia un governo ci vorrà molto tempo, e fino a quel giorno, quando sarà chiaro chi è in maggioranza e chi è all’opposizione, i presidenti di Camera e Senato non potranno indicare i componenti delle Commissioni permanenti: Affari Costituzionali, Ambiente, Lavoro, Bilancio e così via.

Il rischio potrebbe essere quello di una lunga paralisi del Parlamento. Senza che siano state costituite le Commissioni, sarebbe infatti impossibile scrivere e proporre leggi oltre che interloquire con il governo rimasto in carica per il disbrigo degli affari correnti. Per questo, Costituzione, leggi e regolamenti prevedono che, per tamponare il “vuoto di potere”, siano costituite altrettante Commissioni speciali, per la Camera e per il Senato. Una sorta di super-commissione unica, che ha competenza su tutti i temi e che è composta in modo da essere lo specchio del risultato elettorale. Quella di Palazzo Madama è stata “chiusa” ieri ed è composta da 27 senatori indicati dai gruppi parlamentari: nove del Movimento 5 Stelle, cinque di Forza Italia, cinque della Lega, quattro del Pd, due di Fratelli d’Italia, uno per il gruppo misto e uno per il gruppo delle Autonomie. A conti fatti, Cinquestelle e Lega insieme hanno dunque la maggioranza, sono autosufficienti.

Ciononostante il centrodestra si è mosso in maniera unitaria e ieri ha contribuito all’elezione, con 19 voti in tutto, di Vito Crimi al vertice della commissione speciale. Pentastellato sin dalle origini, eletto in Lombardia, di professione impiegato, cinque anni fa era stato il primo capogruppo a Palazzo Madama del Movimento. Era stato lui a salire al Colle da Giorgio Napolitano, diventando, per l’imbarazzo mostrato davanti alle telecamere, oggetto di molte ironie. Col passare del tempo si è guadagnato la stima e il rispetto dei colleghi ed è stato tra le altre cose membro del Comitato di controllo sui Servizi segreti.

Il “patto” tra centrodestra e Cinquestelle ha consentito anche di eleggere come vicepresidenti la leghista (fedelissima del segretario) Erica Rivolta e il forzista Giacomo Caliendo di Forza Italia, nonché, nel ruolo di segretario, Giovanbattista Fazzolari di Fratelli d’Italia. L’accordo ha invece marginalizzato il Pd, che si trova ad avere un solo segretario, l’ex deputata Simona Malpezzi.

Toccherà a loro il compito di dirigere il lavoro della Commissione che, tra le prime cose, dovrà affrontare la scrittura del Def, il documento di programmazione economica, che andrà discusso col ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, impegnato però solo come “notaio” del lavoro del Parlamento. Nonostante la profonda irritazione per il tentativo fatto da Di Maio di mettere fuori gioco Berlusconi, Forza Italia non ha cambiato il proprio voto a favore dell’esponente grillino . La giustificazione è venuta dal senatore forzista Lucio Malan: “Noi siamo istituzionali, rispettiamo gli accordi e vogliamo che il Parlamento funzioni” .

“Cercheremo nell’interesse dei cittadini di dare i pareri sugli atti del governo che sono gli affari ordinari e in particolare il Def che arriverà a momenti”, ha annunciato il presidente. Crimi ha assicurato che “non c'è nessun accordo quadro con il centrodestra”, anche se lo schema già utilizzato per le presidenze di Camera e Senato dovrebbe portare all’indicazione di un leghista alla guida della commissione omologa a Montecitorio, che sarà istituita il 10 aprile. Per ricoprire quell’incarico si sarebbe fatto avanti anche Francesco Boccia, deputato del Pd ma non appartenente all’ala renziana dei democratici, annunciando esplicitamente la sua candidatura: “Sarò Presidente della Commissione speciale della Camera? La prassi direbbe questo, ma ora sono saltate regole e prassi, vedremo”.

Nelle file del Carroccio si starebbe però scaldando Claudio Borghi Aquilini, consigliere economico di Matteo Salvini, cui, però, sarebbe rimproverata l’assenza di esperienza parlamentare. Può essere allora che la scelta cada su un leghista già deputato nella scorsa legislatura. Anche Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno pronti da schierare i loro economisti, soprattutto in considerazione del fatto che il primo passaggio che le due Commissioni speciali dovranno affrontare sarà proprio il Def. E’ “un’opportunità cruciale” per iniziare a incidere sulla politica economica”, dice Lorenzo Fioramonti, candidato al ministero dello Sviluppo Economico del M5S. I leghisti stanno lavorando a una risoluzione “unitaria del centrodestra”, ma non è un mistero che entrambi i partiti non escludono che si possa arrivare a un testo unico, condiviso, che potrebbe essere la base programmatica di un futuro governo da costruire insieme.

Oltre al Def, le Commissioni dovranno valutare i 19 atti del governo che attendono un parere da parte del Parlamento. Sono decreti legislativi che trattano la riorganizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero dell’Interno, la mobilità del lavoro nell’Ue, la tutela degli occupati nelle imprese confiscate, il servizio civile universale, la riduzione delle emissioni inquinanti, i pacchetti turistici, i segreti commerciali, l’acquisizioni di droni e le tecniche di riproduzione tra animali. Tra essi, però, ce n’è uno che riveste un’importanza particolare e che potrebbe consentire alla “nuova” e “strana” maggioranza di venire allo scoperto. Si tratta della riforma dell’ordinamento penitenziario sostenuta da Andrea Orlando a legislatura conclusa. Salvini lo ha ribattezzato “svuotacarceri” promettendo che l'avrebbe fermato, e anche Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia in pectore dei Cinquestelle, è stato molto critico. Meglio costruire nuove galere, ha detto, che svuotare quelle che ci sono mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Sul tema si sta per realizzare, grazie alle due super-commissioni, la prima convergenza gialloverde. Ma che può fare la Commissione speciale per fermare un decreto del governo uscente? Può rispedire l’atto al mittente con alcune osservazioni, imputando all’esecutivo un “eccesso di delega”. Lega e M5s sono pronti a farlo.

Fosse per Giorgia Meloni, le due Commissioni speciali si dovrebbero occupare anche di legge elettorale, in modo da attrezzare il Paese per tornare al voto. Al Quirinale, infatti, la presidente di Fdi ha riferito di avere chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di farlo. Per l’ex ministro della Gioventù, “basterebbe una sola modifica: inserire nel testo attuale del Rosatellum il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione”. Coi soli voti di centrodestra e M5s si potrebbe fare. Ma, se si tornasse a votare con il sistema proposto, la conseguenza più ovvia sarebbe che uno dei schieramenti che oggi si considerano i vincitori delle elezioni del 4 marzo, sarebbe fatalmente relegato all’opposizione.