[Il retroscena] Conte e Macron convincono l’Europa. Svolta sui migranti: frontiere più sicure, condivisione degli sbarchi e centri di protezione nei paesi Ue

L’Europa nasce e muore più volte nella prima giornata del vertice che mette in palio i primi trent’anni dell’Unione. Un’altalena di docce fredde e “contrordine compagni” arricchita della suspence tipica dei vertici a porte chiuse all’epoca dei social. Quando cioè non c’è nulla di ufficiale ma dall’interno filtrano tweet e foto che hanno l’obiettivo di alimentare quella diplomazia dei social che può pesare tanto quanto una firma e una stretta di mano. Se alle 15 di ieri pomeriggio, l’Italia sembrava condannata all’isolamento pur di far valere la sua linea (“chi sbarca in Italia sbarca in Europa”), alle 23 di ieri sera, a vertice ancora in corso - seppure intorno ad una elegante tavola imbandita nella sala riunioni del palazzo del Consiglio europeo - il governo Conte si è trovato invece al centro di una “nuova” proposta avendo al suo fianco addirittura l’”odiato” - da Salvini - Emmanuel Macron.

L’emendamento e il tweet

Verso le 23, infatti, gli staff dell’Eliseo e di palazzo Chigi hanno fatto filtrare una nuova bozza di accordo. I migranti salvati in mare - è scritto - “secondo il diritto internazionale dovrebbero essere presi in carico sulla base di sforzi condivisi, attraverso il trasferimento in centri controllati creati in Stati membri solo su base volontaria”. Poche righe ma rivoluzionarie perchè, nei fatti, superano il trattato di Dublino (se arrivi in Italia, resti in Italia), mettono nero su bianco il principio della “condivisione” e della “volontarietà” nell’aiuto dei profughi-migranti ma anche la mano ferma per regolare i flussi sulla base di chi ha diritto e chi no. I centri “controllati”, cioè chiusi come lo erano i vecchi Cie, dovrebbero consentire una “valutazione rapida e sicura per permettere con il pieno sostegno dell'Ue di distinguere tra migranti illegali, che devono essere rimpatriati, e quelli che necessitano di protezione internazionale, per i quali si applicherebbe il principio di solidarietà”. Fino a stanotte, ma entro stamani questo “buco” dovrebbe essere colmato, l’emendamento Conte-Macron non prevedeva soluzioni circa il rimpatrio di chi è arrivato in Europa in modo illegale e non ha diritto a restare. Nell’emendamento è comparso di nuovo anche il tema del Trust fund per l’Africa, il fondo per gli investimenti in Africa e nei paesi da dove maggiormente partono i migranti economici. Chi poteva avere dubbi sull’autenticità della proposta, è stato subito rincuorato dallo stesso Macron: il suo staff ha tuittato sul profilo ufficiale del presidente francese una foto “rubata”, lontana, che ritrae Conte e Macron uno seduto accanto all’altro che leggono e scrivono e correggono “l’accordo europeo sull’accoglienza dei rifugiati”.

Conte “il tattico”

Si riparte da qui stamani (ieri sera le diner de travail a palazzo Europa, sede del summit, è andato avanti fino quasi l’una di notte) per arrivare ad una firma condivisa magari non da tutti i 28 paesi ma almeno dalla netta maggioranza. E sarebbe già un successo rispetto alla vigilia e alle prime ore del vertice. Alle 15, quando il premier Conte arriva a palazzo Europa, svolgimento ed esito del vertice sono sembrati molto in salita per non dire irraggiungibili. Abito blu impeccabile, pochette bianca e cravatta con piccoli pois bianchi, il premier attraversa sorridente la moquette azzurra e, accompagnato dal portavoce Rocco Casalino, snocciola il discorso a favore di telecamere. “Oggi capiremo se davvero l'Europa vuole gestire in maniera solidale il fenomeno migratorio. La nostra (i 10 punti già presentati a Bruxelles domenica, ndr) è una proposta ragionevole. E può essere un momento di svolta. Non accetteremo compromessi al ribasso e se questa volta non dovessimo trovare disponibilità da parte degli altri paesi europei, potremmo chiudere questo Consiglio senza approvare conclusioni condivise”. E’ il famigerato “veto” italiano di cui si parla da qualche giorno, l’assenza della firma dell’Italia paese fondatore in fondo al documento finale. Mai successo. A giudicare dalla faccia di Conte - sicura, quasi sorridente - difficile dire se il Professore stia bluffando per giocare al rialzo e intascare quei “fatti dopo tante parole” di cui il vicepremier Salvini rimprovera tutti i suoi predecessori. Dimenticando, però, Salvini, che l’immigrazione entra nell’agenda europea solo a fine del 2014 e solo grazie al lavoro fatto dai governi Letta e Renzi.

Tant’è: i pugni sbattuti sul tavolo e la minaccia di veto di Conte sanno più di tattica che di sostanza. Più di mossa concordata per strappare, almeno per un paio di giorni, la scena pubblica al vivace vicepremier Salvini. Molto ci dice che in realtà il premier italiano abbia lavorato di sponda fin da subito, dalla scorsa settimana, con l’Eliseo per trovare le parole giuste per aggirare veti e ostacoli. E’ lo schema del poliziotto buono e poliziotto cattivo. A volte alternato con Salvini. Altre, come ieri, interpreta da solo entrambi i ruoli.

Capolavoro retorico

Insomma, il vertice inizia e Conte prende in ostaggio le conclusioni minacciando il veto: o troviamo un accordo sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi dei migranti e i 500 milioni di euro per il Fondo fiduciario per l'Africa, o l'Italia mantiene la riserva sull'intero documento. Non sono sul tavolo - tanto pr essere chiari - “compromessi” magari in nome di maggiore flessibilità sui conti. Dalla sala del vertice filtra che Conte abbia sostenuto con abili argomentazioni retoriche e di diritto, da Professore insomma e in perfetto inglese, l’impossibilità da una parte di votare il documento per parti separate - la prima opzione degli altri paesi - e dall’altra la necessità di trovare spazio ai 10 del Multilevel strategy per Migration. La mossa del premier fa saltare, prima di cena, la conferenza stampa dei presidenti del Consiglio Donald Tusk, e della Commissione Jean-Claude Juncker che a fine giornata avrebbero dovuto annunciare i risultati della prima giornata di riunione. Oltre all’immigrazione, infatti, il vertice deve assumere decisioni su difesa, innovazione e digitale, lavoro e commercio.

La partita di Angela

Nella partita Angela Merkel può essere un avversario o un alleato. Stretta in una giacca verde speranza, la Cancelliera è stretta tra l’ultimatum del suo ministro falco Horst Seehofer che punta i piedi sui “movimenti secondari” (dal primo luglio vuole rispedire in Italia 65 mila stranieri sbarcati in Italia e poi giunti in Germania), la sopravvivenza del suo steso governo e di Schengen. L’unica via d’uscita è “una coalizione di volenterosi” che si riconosce nei principi di solidarietà e responsabilità. I suoi alleati sono Macron (“L'alternativa è semplice. Vogliamo soluzioni nazionali o soluzioni europee di cooperazione? Io difendo soluzioni europee”), il premier spagnolo Pedro Sanchez (“I discorsi incendiari possono essere efficaci in termini elettorali, ma non lo sono come risposta a questi drammi” dice alludendo a Salvini), ma anche il greco Alexis Tsipras, che nelle ultime ore ha fatto una netta apertura. Merkel ha un faccia a faccia con Macron. Sfugge, per motivi di tempo, quello con Conte. Il presidente Tusk invita ad accordarsi sulle proposte che lui ha messo sul tavolo, principalmente le piattaforme regionali di sbarco nei Paesi terzi, perchèaltrimenti “vedrete alcune proposte davvero dure da parte di alcuni tipi davvero duri” alludendo alla “rivoluzione copernicana” annunciata dal conservatore austriaco Sebastian Kurz che il primo luglio assumerà la presidenza europea.

Quell’indice alzato sulla chat

In questo clima, intorno alle 23, matura la svolta: l’emendamento Conte-Macron. Un’ora prima è sembrato che tutto il lavoro di mediazioni, incontri, diplomazia via twitter, potesse saltare di nuovo. Forse un fraintendimento, forse no, fatto è che lo staff del premier italiano capisce che Parigi immagina un hot spot, un centro, finanziato dalla Ue in territorio italiano dove trattenere i migranti economici che non hanno diritto a restare in Europa ma non possono essere rimpatriati subito. E’ allora che sulla chat dei giornalisti italiani accreditati un messaggio illustrato da un esplicito emoticon: il dito medio alzato. Immediato il chiarimento: “Errore di digitazione”, “messaggio partito per sbaglio ed estraneo alla chat del vertice”. Fatto che sta dopo un’ora invece filtra il messaggio corretto: la bozza dell’emendamento Conte-Macron. Nel nuovo documento, spiegano fonti italiane, “c’è una struttura vicina a quella che era la proposta italiana”: i centri di protezione nei paesi terzi; quelli, sempre chiusi, su base volontaria nei paesi europei; frontiere più presidate; i concetti di “condivisione e solidarietà” rispetto al salvataggio e alla prima accoglienza. Quello che è successo per i naufraghi salvati dalla Lifeline. Fonti italiane parlano di “grande soddisfazione”. All’una e quaranta del mattino i primi ministri convocati decidono di andare avanti ad oltranza sui lavori fino a che non viene trovata una soluzione. Difficile che firmino tutti i 28. I quattro soci di Visegrad nicchiano. Potrebbero starci se il documento evitasse qualsiasi forma di automatismo nella distribuzione. L’esito più probabile è che si formi la “coalizione di volenterosi”, il jolly che Angela Merkel s’è portata in tasca da Berlino.