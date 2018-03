[Il retroscena] I 5 Stelle contro tutti. Ecco i 60 seggi al Sud che decideranno le elezioni

“Al Sud sarà un testa a testa tra noi e il centrodestra”. Luigi Di Maio, candidato premier dei Cinquestelle, chiudendo la campagna elettorale in una piazza piena di gente e di stelle, in fondo ha detto la verità. Perché sembra ormai acclarato che saranno le regioni del Mezzogiorno a decidere l’esito delle elezioni e, di conseguenza, che genere di governo potrà vedere la luce. Gli ultimi sondaggi prima del blackout rivelavano che molta parte del Sud Italia era in bilico tra centrosinistra e centrodestra. La mappa dell’incertezza vede comunque in bilico 22 collegi in Campania, 16 in Puglia, 2 in Basilicata, 19 in Sicilia e 7 in Calabria, dove un ottavo è dato per certo proprio al candidato M5s.

Rispetto al quadro di qualche tempo fa, tuttavia, a un certo punto, però, sono successe due cose. Da un lato il fronte berlusconiano si è rafforzato; dall’altro, a mano a mano che passavano le settimane, il centrosinistra si è indebolito. “Il Pd tracolla, va sotto al 20 percento”, si sfogava Raffaele Fitto, leader di Noi con l’Italia e candidato in Puglia, nel “fuorionda” con Giorgia Meloni e Matteo Salvini captato l’altroieri. Il calo dem, però, non è una buona notizia per il centrodestra. “I Cinquestelle potrebbero prendere tutti i collegi maggioritari… almeno in Campania, in Calabria, in Sicilia”, aggiungeva l’ex ministro per gli Affari Regionali. Incredulo il leader della Lega, che, curiosamente, ha “sperato” che Matteo Renzi non finisse sotto al 22 per cento.

“Mi dispiacerebbe perderlo come collega segretario, mi ha dato tante soddisfazioni… E’ chiaro che se il Pd è al tracollo, Renzi dura un quarto d’ora e come facciamo senza Renzi in tv?”, ha scherzato ieri. La verità è che gli esperti di tendenze segnalano che c’è mobilità e molti elettori che nel 2013 e nel 2015 hanno votato il Pd, oggi, delusi, potrebbero scegliere il partito di Beppe Grillo per protestare contro il “sistema” e, soprattutto, fermare l’avanzata del centrodestra.

Così gli almeno cinquanta seggi dei sessantasei “in bilico” nelle regioni meridionali sembrano pronti a tingersi di giallo, che è il colore dei Cinquestelle. Ne è convinto anche il gruppo di Avaaz, che ufficialmente dichiara di “non sostenere alcuna coalizione o partito”, che dice di avere come “unico obiettivo di impedire che i partiti estremisti arrivino al governo del Paese” ma che, di fatto, con una lettera spammata proprio oggi, col divieto di diffondere sondaggi, punta a sostenere la campagna del centrosinistra dando indicazioni ai singoli elettori sui collegi incerti, sulla base di uno studio del politologo di Bologna Salvatore Vassallo, direttore della Fondazione iDemLab.

“In ogni collegio il vostro voto può decidere se mandare al governo noi o il centrodestra che non è stato capace di trovare un candidato premier; passerebbero il tempo a litigare”, ha sottolineato Di Maio dal palco di piazza del Popolo. Quei cinquanta (e più) collegi uninominali sono decisivi. Vincendo lì, Forza Italia, Lega, Fdi e Noi con l’Italia potrebbero arrivare fino a quota 300; con un esito diverso si fermerebbero a 250. Se nel primo caso una maggioranza in Parlamento sarebbe raggiungibile con qualche sforzo - e/o compravendita - dal momento che alla Camera servono 630 deputati, nel secondo caso no. C’è di più: già oggi il Movimento 5 stelle è ad un passo dal diventare il gruppo parlamentare più numeroso e quindi sarebbe il primo ad essere convocato al Quirinale dal Capo dello Stato vincendo il derby col Pd.

Con quei 50 e rotti seggi uninominali in più nel Mezzogiorno, Di Maio avrebbe la forza e il peso parlamentare sufficiente per cambiare tutto. Oggi è quotato a circa centocinquanta, ma con duecento eletti il movimento di Beppe Grillo diventerebbe il fulcro della prossima legislatura, con due strade opposte davanti a sè: protagonista di un governo a Cinquestelle allargato a qualcun altro (la Lega?) o, al contrario, unica opposizione di un governo di larghe intese che dovrebbe comprendere necessariamente tutti gli altri partiti da destra a sinistra, dalla Lega a LeU. “Sarà fondamentale il Sud e, anche se uno magari si sente di sinistra, ciascun cittadino sarà decisivo per mandare a casa gli alleati di Orban, di Afd, di Le Pen…”, ha sottolineato il capo politico dei grillini, chiamando al voto per sé proprio gli antiberlusconiani e gli antisalviniani. In testa al programma un impegno decisamente anti-casta: “Il primo Consiglio dei ministri dimezziamo gli stipendi dei parlamentari, aboliamo i vitalizi ai politici e tagliamo 30 miliardi di sprechi e li diamo in aiuto a famiglie e pensionati”.

E’ lo stesso schema utilizzato da Matteo Renzi, pure lui rivolgendosi direttamente agli elettori delle regioni meridionali ma con un obiettivo opposto: “Io credo che Di Maio stia puntando a fare l’accordo con la Lega e vorrei dirlo agli elettori del Sud: “Votate Cinquestelle e vi ritrovate padani, con quelli che intonavano toni razzisti”.

Tanto per ribadire che è lì che si gioca la partita decisiva, Silvio Berlusconi e il neo candidato premier Antonio Tajani nelle ultime 48 ore hanno parlato di un “Piano per il Sud” proprio per recuperare il recuperabile. Ancora agli sgoccioli della campagna elettorale, ieri sera al Tg2, il Cavaliere ha promesso “posti di lavoro e crescita nel Mezzogiorno grazie ad un uso più accorto dei fondi europei”. E anche il leader della Lega ha provato a ridimensionare il rischio grillino: “Sono fuori partita, sopravvalutati”. L’eurodeputato candidato premier, nella notte tra il 4 e il 5 marzo, spera di festeggiare il record storico di voti della Lega, andando oltre il 10 percento preso alle politiche del 1996, quando Umberto Bossi corse da solo dopo il “ribaltone” che, alla fine del 1994, aveva provocato la caduta del primo governo di Silvio Berlusconi.

Salvini non nasconde di puntare al 20 per cento e, addirittura, al sorpasso di Fi: “La Lega sarà il primo partito in Lombardia, Veneto e Piemonte. Il centrodestra vincerà in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli, Marche e Abruzzo e da leader della Lega conto nell’orgoglio del Sud”. A tutti risponde Beppe Grillo, tornato ad affacciarsi sulla scena per la spallata finale: “Il paradosso è che oggi l'unico partito in Italia siamo noi, abbiamo un leader e un programma. Gli altri si sono sciolti come diarrea. Può darsi che sia finito il periodo del vaffa, rimarrà magari un vaffino”. Chi ha detto che “la questione meridionale” era uscita dai radar?