Non mancano sorprese nel Centrodestra: Razzi ripescato, Tremonti fuori. In pista molti fedelissimi di Berlusconi

Alla fine anche il mitico Antonio Razzi dovrebbe farcela. Ad essere candidato ovviamente. Pare abbia conquistato un posto nella circoscrizione Estero-Europa, quella da cui aveva scalato il parlamento con l’Italia dei Valori, prima di accasarsi in Forza Italia. Ma nel Centrodestra sembra siano molti i recuperi: ne parla oggi Repubblica.

A scorrere tra le righe avrebbe dato un colpo di reni, rientrando in gioco, anche Stefania Craxi, in odore di candidatura nel collegio senatoriale sicuro di Monza. Gabriella Carlucci invece dovrebbe candidarsi con i centristi di Fitto e Cesa (Noi con l’Italia) in Sicilia, Calabria e Puglia.

Gabriella Carlucci

In Piemonte i forzisti recuperano Osvaldo Napoli come capolista, mentre viene escluso da ogni candidatura, sia con la Lega che con FI, l’ex ministro Giulio Tremonti. Restano fuori dalle liste del centrodestra anche noni come quelli di Francesco Nitto Palma, Franco Carraro, Mario Mauro e Domenico Scilipoti.

Sembra che a governare da Roma il balletto delle candidature siano due plenipotenziari: Antonio Tajiani, delegato per il Centrosud, e Nicolò Ghedini, per il Nord. L’avvocato è anche candidato al Senato.

Un posto in lista hanno anche Renato Brunetta e Paolo Romani. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, sarebbe invece candidato in Liguria, regione governata dal suo amico Giovanni Toti, “insorto – scrive Repubblica - per la mancata candidatura dei suoi assessori contro il paracadutato Lorenzo Cesa”.

Alessandro Sallusti avrebbe scelto di restare al timone de Il Giornale, mentre si sarebbe candidato Andrea Cangini, direttore di Quotidiano Nazionale.

L’ex calciatore partenopeo Giuseppe Incocciati non scenderà in campo in Campania ma nella provincia di Frosinone. Il contrario di Claudio Lotito che invece rappresenterà i colori del Centrodestra lì dove voleva, nella sua regione. Il presidente della Salernitana e della Lazio sarà numero 2 alle spalle di Alessandra Lonardo (Lady Mastella).

In Campania resta capolista alla Camera Mara Carfagna. Elezione blindata anche per Paolo Zangrillo, medico personale del leader, e per la eurodeputata Licia Ronzulli, fidata collaboratrice.

Segue poi una sfilza di “fedelissimi aziendali” dell’ex Cavaliere – come li chiama il quotidiano – da Alfredo Messina (tesoriere di FI) a Salvatore Sciascia ai quali si aggiungono al senato Adriano Galliani, alla Camera Pasquale Cannatelli (vicepresidente Fininvest) e due uomini dello staff comunicazione del capo, Andrea Ruggeri (nipote di Bruno Vespa) in Abruzzo, a Alberto Barachini (giornalista Mediaset).

In pista anche il consigliere Rai Arturo Diaconale e l’atleta paraolimpica Giusy Versace in Calabria (Camera). Trova un posto in FI anche la portavoce di Maroni Isabella Votino che fino alla fine era in bilico.

Isabella Votino

Per il resto, Giorgia Meloni, che corre a Roma, candida a Firenze alla Camera Letizia Giorgianni, portavoce delle vittime di Banca Etruria. Matteo Salvini invece è candidato al Senato in 5 regioni, come Giulia Bongiorno. Con la Lega sono in lista anche gli economisti Alberto Bagnai e Claudio Borghi che sfidano Renzi e Padoan.