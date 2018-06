Casellati: Italia accoglie migranti ma è stata lasciata sola

Roma, 26 giu. (askanews) - L'Italia, sul tema dei migranti, "può rivendicare quanto fatto in questi anni. Siamo stati e restiamo i più accoglienti, ma lasciati troppo soli a fronteggiare flussi che derivano da fenomeni contingenti e da situazioni economiche strutturali. La distinzione tra richiedenti asilo politico e migranti economici è il vero tema che dovrebbe essere affrontato. A tutti i livelli". Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati."La questione finanziaria - ha sottolineato Casellati - è solo uno dei temi che investe il futuro della Nato. Un futuro che appare sempre più centrale rispetto all'evoluzione degli scacchieri internazionali. Penso ad esempio al Mediterraneo, all'emergenza rappresentata dai flussi migratori fuori controllo e alla minaccia del terrorismo. Tengo a precisare che nonostante la non facile congiuntura, l'Italia si è impegnata nel tener fede ai propri impegni economici, ma che le cifre di per sé non evidenziano la riconosciuta eccellenza del nostro contributo alle diverse operazioni"."La collaborazione in sede Onu - ha rilevato Casellati - è un aspetto storico e qualificante delle relazioni internazionali italiane. La scelta di mettere sempre in primo piano il multilateralismo è per il nostro Paese un convincimento radicato e condiviso. Sui temi dei diritti umani, anche rispetto alla tenuta sociale e politica del continente africano, il dibattito è aperto". Dagli hotspot a una "maggiore presenza ed efficacia della cooperazione internazionale, sono diversi - per Casellati - gli aspetti che nell'immediato saranno al centro delle scelte anche dell'Onu. L'Italia può rivendicare quanto fatto in questi anni. Siamo stati e restiamo i più accoglienti, ma lasciati troppo soli a fronteggiare flussi che derivano da fenomeni contingenti e da situazioni economiche strutturali. La distinzione tra richiedenti asilo politico e migranti economici è il vero tema che dovrebbe essere affrontato. A tutti i livelli".