Per una Gabanelli che dice no, mille contraddizioni e polemiche fra candidati M5S

Lo aveva già detto e lo ha ribadito: indicata dal M5S come candidato ideale alla presidenza della Repubblica, Milena Gabanelli aveva risposto no, grazie. Ed era rimasta dove è ora, dopo aver lasciato la guida di Report e trasformandosi in opinionista digitale per il Corriere della Sera, sopravvissuta a una traumatica esperienza in Rai. E il no è stato ribadito di fronte alla nuova proposta del MoVimento perché la Gabanelli si candidasse alle elezioni politiche. Dove non tutti si muovono sullo stesso binario e con la stessa velocità. Per i volti "big" che servono a dare lustro e viibilità alla propaganda a Cinque Stelle c'è la proposta e l'eventuale promozione diretta da parte del capo politico Di Maio. Tutti gli altri, i piccoli indipendenti che si sono riversati dentro il sistema Rousseau per le selezioni Parlamentarie, procedono tra un filto e l'altro, sbandando anche un po'.

Gli affari imbarazzanti e le frasi goffe

E' il caso di Gedorem Andreatta, candidato aspirante deputato a Vicenza, che per mesi fu al centro di commenti e polemiche, anche tra gli stessi Cinque Stelle, a causa del suo centro di accoglienza per migranti Hotel Adele, di proprietà per il 5% di lui medesimo e per il restante 95% della società di costruzioni intestata a se medesimo. O di Francesco Forciniti, avvocato calabrese e capolista che continua a dire peste e corna del sistema euro rivalutato proprio dal capo Luigi Di Maio. O ancora, il candidato sardo Ettore Licheri, candidato sassarese al Senato molto duro con i vaccinisti. Anche più di Di Maio che ha già annunciato di voler modificare la legge Lorenzin. Per Licheri il cambiamento potrebbe passare per una "commissione scientifica terza e internazionale". Insomma, tanta spontaneità e voglia di emergere, a cui non sempre corrisponde una giusta attenzione nelle dichiarazioni. Come sottolineava, citato dal Corriere della Sera, l'attivista sicilino Antonio Lombardo: "Consiglio a tutti un bagno di umiltà, specie ad alcuni portavoce".