Bersani: giudizio Prodi opinabile e troppo generoso con Renzi

Roma, 31 gen. (askanews) - "E' opinabile quello che Prodi ha detto peché che Renzi voglia fare il centrosinistra è un giudizio troppo generoso, non so su quale base sia fondato". Lo ha detto Pierluigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, a Skytg24 commentando le parole di Prodi secondo cui Leu non sarebbe per l'unità del centrosinistra."Noi - ha proseguito Bersani - andremo a votare con una legge elettorale sulla quale ci sono stati 8 voti di fiducia e che Renzi ha fatto con la destra, non con noi. Applicando quella legge Renzi ha azzerato tutti quelli che parlavano di centrosinistra e ha messo in Sicilia i sodali di Cuffaro e Lombardo, in Lombardia il braccio destro di Formigoni e nel cuore dell'Emilia Casini e Lorenzin, tutta gente che quando parla di centrosinistra pensa di farlo con Berlusconi. Purtroppo la spaccatura che si è creata è profonda, è nel popolo del centrosinistra".