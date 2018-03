[Il retroscena] La svolta di Berlusconi, sarà ricandidabile ma non vuole le elezioni: 'Serve subito un governo'

Quello che è sfuggito a pochi è il tempismo. Silvio Berlusconi ha prima confermato di avere veramente chiesto la riabilitazione e che questa potrebbe arrivare - col suo portato del diritto a candidarsi - “entro l’estate” e poi, subito dopo, ha rivendicato la centralità sua e del suo partito, segnalando quanto fatto per il “rinnovamento”. Il Cavaliere appena ha potuto ha chiesto ai suoi legali di richiedere, passati tre anni dalla conclusione della pena dei servizi sociali, di poter essere riabilitato dal punto di vista giudiziario.

Questa riabilitazione comporta la restituzione di tutti i diritti civili e politici e, quindi, tra questi, anche quello a candidarsi alle elezioni. “La sentenza arriverà entro l’estate”, è la stima fatta da chi conosce bene i meccanismi della giustizia. Questo potrebbe essere un buon argomento per convincerlo a chiedere le elezioni anticipate, eppure l’ex premier ha fatto il ragionamento contrario. “In questa fase di avvio di una legislatura complessa, tutte le forze politiche responsabili hanno il dovere di dare ai cittadini risposte concrete ai problemi dei quali si è parlato in campagna elettorale, e che non possono aspettare ancora”, ha scritto in una lunga nota pubblicata sul sito del suo partito. Il Cavaliere non soltanto non chiede il ritorno alle urne, dunque, ma lancia un appello alla responsabilità e cita per nome i partiti che dovrebbero avere un sussulto: “Un governo con la sola Lega e Movimento 5 stelle sarebbe un ircocervo”, dunque un mostro. Ecco perché il leader di Fi torna a dire che non si può prescindere dal suo partito e anche “da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni”, quindi non si può che partire dal centrodestra. Sarà lui la settimana prossima a guidare la delegazione forzista al Quirinale per le consultazioni e quella della “responsabilità” è la linea scelta.

Forse allo scopo di facilitare il dialogo proprio con i grillini, l’ex premier segnala le ultime “importantissime” nomine, tutte al femminile: “E’ per me motivo di grande soddisfazione il fatto che i più alti vertici parlamentari, per quanto riguarda Forza Italia, siano ricoperti esclusivamente da donne. Nessuna forza politica nella storia italiana ha mai fatto una scelta di questo tipo. E’ una scelta basata sul merito individuale, da liberali, non un atto di femminismo ideologico: una scelta che premia le capacità, non il genere”.

Seguono complimenti e auguri alla neo presidente del Senato Elisabetta Casellati, alle capigruppo Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini e alla neo vicepresidente della Camera dei deputati, Mara Carfagna. E’ proprio a livello di capigruppo che, dopo l’incontro a Montecitorio di giovedì mattina, hanno cominciato a confrontarsi i Cinquestelle e i forzisti, che, a differenza del Pd, si sono presentati alle “consultazioni” informali convocate da Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Certo, l’ex premier “blinda” Matteo Salvini, che, a suo dire, “deve essere il premier”, perché “il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni”. Ma il fatto che il leader di Forza Italia voglia a tutti i costi farne parte è testimoniato da una frase sfuggita nel corso nella lunga intervista rilasciata al sito di Forza Italia: “Una figura terza può risolvere il rebus del governo? Solo come extrema ratio”.

Ecco che spunta l’ipotesi più quotata da giorni, quella che dopo un tentativo di mettere in piedi un governo di “sole” cinquestelle spunti un leghista come Giancarlo Giorgetti. Lui, come lo stesso Matteo Salvini, sembra disponibile a discutere addirittura di una forma di “reddito di cittadinanza”, a patto, dice, “che sia una misura per sostenere la ricerca di un lavoro e non assistenziale”. Anche se il presidente degli azzurri smentisce che ci sia in corso “un’opa della Lega” sul suo partito, è evidente che il segretario del Carroccio si sta muovendo per potenziare la dimensione nazionale del suo partito, rafforzare quello sbarco a Sud che gli ha consentito, sorprendendo tutti, di superare la percentuale di Forza Italia alle ultime elezioni. Dopo aver lanciato (su Il Mattino, quotidiano di Napoli) l’idea di “spostare alcuni ministeri al Sud”, citando per esempio quello delle “infrastrutture, per quali bisogna investire nel Mezzogiorno”, ieri si è presentato ad Ischia.

Accompagnato dalla fidanzata Elisa Isoardi e dai due deputati leghisti campani, ha visitato i luoghi dove si è verificato il terremoto accompagnato dal coordinatore forzista Domenico De Siano, che è senatore di quel collegio e possiede alcune strutture sull’ “isola verde”. “Anche qui per i terremotati non è stato fatto niente”, dice. Poi è tornato a parlare dei Cinquestelle: “Vediamo se continuano ad essere arroganti e a dire “o io o niente” o cambiano atteggiamento”. Ma la situazione si sta incistando al punto che per Massimiliano Fedriga, fedelissimo del segretario leghista, candidato governatore del Friuli Venezia Giulia, “ad oggi è più facile che si vada a elezioni piuttosto che si raggiunga un accordo coi Cinquestelle”.

Il capo politico dei Cinquestelle non sembra però in un angolo. Non soltanto i suoi continuano a martellare sul “tocca a noi”, ma, addirittura, lui ha deciso di “scongelare” nientemeno che Virginia Raggi. La sindaca di Roma era stata la speranza del Movimento, ma ha perso moltissimi consensi in poco tempo. Nella sua città ha trascinato il partito-sorpresa del 4 marzo sotto la media nazionale e ha favorito il controsorpasso (in controtendenza) del Pd in tutti i collegi dell’Urbe.

Dopo mesi “nascosta” in Campidoglio, Di Maio la è andata a trovare ieri. Hanno parlato un’ora e mezza nell’ufficio con vista sui Fori e lei ha chiesto “poteri speciali” per la Capitale sil modello di quanto accade negli altri Stati europei. “Le nostre città hanno bisogno di più risorse, più autonomia e più strumenti per migliorare la vita dei cittadini. Con Luigi Di Maio abbiamo parlato di questo tema, dell'esperienza di governo qui a Roma e delle opportunità di sviluppo della Capitale e quindi di tutto il Paese”, ha fatto sapere la sindaca. Il Movimento vuole recuperare i voti persi per strada e, con questo scopo, ha ritirato fuori una vecchia battaglia della destra romana, quella dei “poteri speciali”.