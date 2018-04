[Il retroscena] Il colpo di scena, Berlusconi pronto al passo indietro. Svolta per un governo Lega-M5S

La svolta è vicina e si tratterebbe di un colpo di scena. La presidente del Senato Elisabetta Casellati avrebbe convinto Silvio Berlusconi a fare un passo indietro. L’ex Cavaliere del resto si sente stretto in una morsa: da un lato Matteo Salvini che con la sua Lega in ascesa ogni giorno che passa erode consensi elettorali a Forza Italia, dall’altra il rischio di nuove elezioni (con un probabile ulteriore tracollo elettorale del suo partito). Anche un governo Cinque Stelle - Pd non sarebbe una bella notizia, dato che nulla di buono potrebbe garantire al mondo imprenditoriale del fondatore di Mediaset.

Così a quanto pare Berlusconi sarebbe sul punto di cedere alle pressioni di una parte importante del suo partito (capeggiata da Giovanni Toti e Niccolò Ghedini) valutando l’ipotesi di un appoggio esterno ad un governo M5S - Lega.

A quel punto Di Maio e Salvini non dovrebbero far altro che trovare un accordo sulla premiership. Non un ostacolo da poco, visto che Di Maio aveva posto la condizione di guidare lui il Governo in qualità di Presidente del Consiglio. Ma davanti al passo indietro dell’ex Cavaliere potrebbe spuntare un nome terzo.

Una personalità che potrebbe mettere tutti d’accordo. Nelle prossime ore si capirà se questa indiscrezione trapelata dal Palazzo ha un fondamento. Di certo si tratterebbe di un rovesciamento di fronte. Con un governo M5S - Lega ad un passo.