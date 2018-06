Ballottaggi, avanzano Lega e centrodestra, continua crollo del Pd

Roma, 25 giu. (askanews) - Sono la vittoria del centrodestra unito e trainato dalla Lega di Matteo Salvini questi ballottaggi che fotografano sui territori il crollo del Pd già osservato alle elezioni politiche del 4 marzo: in Toscana e in Emilia Romagna, storicamente considerate regioni rosse, i comuni chiamati al voto hanno voltato le spalle al centrosinistra che perde dopo oltre quarant'anni Pisa dove diventa sindaco con il 52,3% Michele Conti, scelto dalla Lega e da Fratelli d'Italia e sostenuto da Forza Italia. A Massa vinche il leghista Francesco Persiani travolge con il 56,6% il sindaco uscente del Pd Alessandro Volpi. A Siena - città simbolo del caso Mps - dove Luigi De Mossi del centrodestra la spunta per poco (50,8%) sul primo cittadino uscente Bruno Valentini.A Imola vince il Movimento 5 stelle: Manuela Sangiorgi con il 55% dei voti ribalta il risultato del primo turno e strappa al centrosinistra un comune rosso da 73 anni. Aiutata anche dalla Lega che qui aveva invitato a votare la candidata pentastellata. I 5 stelle vincono anche ad Avellino dove a chiudere la campagna elettorale era arrivato Luigi Di Maio: Vincenzo Ciampi con il 59,5% vince su Nello Pizza, candidato del centrosinistra. Sconfitto invece dal centrodestra a Terni il candidato pentastellato Thomas De Luca. Nella città umbra diventa sindaco con il 63% Leonardo Latini, esponente della Lega. Il centrodestra si afferma anche a Viterbo dove Giovanni Arena con il 51,1% sconfigge la candidata civica Chiara Frontini.In Sicilia a Messina il candidato civico di area Udc Caetano De Luca vince con il 65,3% contro il centrodestra; a Ragusa, comune amministrato dai 5 stelle Giuseppe Cassì vince con il 53,1% contro il pentastellato Antonio Tringali; a Siracusa invece si afferma il centrosinistra con Francesco Italia (53%) contro Ezechia Paolo Reale del centrodestra.Il centrosinistra ha vinto ad Ancona, unico capoluogo di regione chiamato al voto in questi ballottaggi: Valeria Mancinelli ha superato con oltre il 60% lo sfidante del centrodestra Stefano Tombolini. Va bene anche in Puglia per il centrosinistra che vince a Brindisi dove il nuovo sindaco è Riccardo Rossi. A Imperia, in Liguria, l'ex ministro Caludio Scajola, appoggiato da quattro liste civiche, vince la sfida tutta nel centrodestra sconfiggendo Luca Lanteri, candidato del centrodestra.L'affluenza è crollata: dal 60,42% del primo turno al 47,6%.