Amministrative, affluenza in crescita

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Sono stati 761 i Comuni chiamati alle urne oggi, dalle 7 alle 23, per le amministrative 2018 nelle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna. Si tratta del primo test elettorale dopo la formazione del nuovo governo M5s-Lega. I cittadini si sono recati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di ballottaggio, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si svolgerà domenica 24 giugno. Affluenza in crescita - E' stata del 44,05% l'affluenza alle ore 19 alle elezioni amministrative. E' quanto si legge sul sito del Viminale dedicato alla consultazione. Il dato è relativo a 623 Comuni, esclusi cioè i 138 comuni in cui si vota in Sicilia. Alle precedenti comunali l'affluenza sempre alle 19 era stata del 40,03%. A essere interessati alla consultazione 109 comuni con più di 15mila abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento) e 652 con meno di 15mila abitanti. Sono 20 i capoluoghi di provincia: Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo. Si voterà inoltre per i consigli circoscrizionali del III e VIII Municipio di Roma Capitale.