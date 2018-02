Aggressioni, Salvini: dare caccia a fantasmi passato non serve

Roma, 21 feb. (askanews) - "Siamo, rimarremo e governeremo da non violenti. Chi usa la violenza per pestare è un violenti, un criminale e come tale va trattato. Chi si occupa di dare la caccia ai fantasmi del passato non aiuta una campagna elettorale tranquilla. Speriamo siano gli ultimi episodi di cronaca nera della campagna elettorale". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato sull'aggressione a un esponente di Forza nuova ieri a Palermo e di un militante di potere al popolo oggi a Perugia.Red.-Pol