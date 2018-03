[Il retroscena] Grillo spariglia e Di Maio dà ultimatum. Il doppio binario per avere l’incarico

A Beppe Grillo piace sparigliare. Se è un gioco di squadra, possiamo dire che Di Maio è quello che parla in chiaro, a tutti, usando i canali tradizionali per spiegare la situazione. Al garante, invece, il compito di provare, lanciare esche per vedere chi mangia. E chi abbocca.

Così, se venerdì sera il garante del Movimento 5 Stelle posta un video in cui calpesta e distrugge i numeri da lui scritti sulla sabbia delle possibili maggioranze parlamentari - della serie noi 5 Stelle non ci stiamo a questa cabala - la sera stessa, si fa mettere in viva voce con il raduno grillino a Torino e dà il via libera alle Olimpiadi invernali 2026. Roma no, Torino sì. In mezzo ci sono solo diciotto mesi. Ma allora era 5 Stelle contro tutti, duri e puri. Oggi il Movimento vuole governare e per farlo ha bisogno dei voti di altri perché pur essendo il partito più votato, non è autosufficiente. E non c’è dubbio che la mossa sulle Olimpiadi sia un colpo di scena assai ben visto dal governatore Sergio Chiamparino che nel Pd è tra coloro che non chiudono ad un ipotetico appoggio esterno al governo Di Maio. Ma è anche qualcosa di molto indigesto per la base 5 Stelle, delusa e disorientata da questa scelta. “E’ tutto finito - scrive Deborah Montalbano, consigliere comunale a Torino M5s transitata nel gruppo Misto - Ho grande preoccupazione per tutto quello che verrà e la consapevolezza ma anche la speranza che un nuovo sogno nascerà” .

Ore decisive per trovare una maggioranza

Ufficialmente è tutto fermo. Ma solo in apparenza. La sinistra più radicale, Fratoianni, D’Alema, Bersani sono disponibili “ad aiutare la nascita di un governo 5 Stelle”. Il Pd è indisponibile ad ogni tipo di maggioranza, a destra e con i 5 Stelle, e domani tutto questo dovrebbe essere scritto nera su bianco durante la Direzione. L’area legata a Franceschini sembra disponibile solo, e forse, ad un coinvolgimento per le presidenze di Camera e Senato. Incarico per cui, e non da oggi, gira il nome di Franceschini. Per Renzi e Calenda, invece, non se ne parla proprio: il Pd ha perso, sonoramente, deve avviare un Congresso serio e non può sedersi allo stesso tavolo di forze politicamente agli antipodi con cui, tra l’altro, volano insulti da cinque anni. Il centrodestra ha numeri più vicini all’automonia (ne mancano 50 circa alla Camera e una ventina al Senato) e l’azionista di maggioranza Salvini sta facendo scouting nel Pd come nei 5 Stelle. E’ disposto a cedere sul suo nome ma non sul programma. Anche in questo caso il Pd ha detto No. Il 5 Stelle sembra il più isolato ma è il primo partito.

Stallo, appunto. Sullo sfondo e tra le righe della varie dichiarazioni, comincia a prendere forma di un governo con dentro tutti, in nome della responsabilità richiesta dal presidente Mattarella. L’unico scenario, questo, che vede i grillini in seria difficoltà: se dicono No sono “i soliti inaffidabili” e stare all’opposizione non sarebbe più così pagante; se dicono Sì siedono ad un tavolo di unità nazionale che per loro è solo un rito vuoto da vecchia politica. Veleno puro. Solo se si ha chiara questa situazione, si può provare a leggere il doppio binario su cui si sta muovendo il Movimento.

Il via libera di Grillo

La benedizione è arrivata in viva voce sul cellulare del sindaco Chiara Appendino riunita a ora chiuse con un’assemblea di sostenitori 5 Stelle. “Le Olimpiadi sono una grande occasione per la città e per il movimento. Dimostreremo di saperle organizzare a zero debiti e in maniera sostenibile” ha detto il garante all’assemblea riunita anche per parlare di questo visto che l’argomento Olimpiadi detta legge in città da qualche settimana. C’è una scadenza tra pochi giorni (31 marzo) entro la quale è obbligatorio inviare la “dichiarazione di intenti”. Altrimenti è preclusa ogni partecipazione. Si racconta che i militanti siano rimasti sorpresi, spiazzati delusi. “Cari romani che li avete votati - twitta Roberto Giachetti, competitor di Raggi alla comunali e convinto sostenitore di Roma 2024 - fatevi qualche domanda e datevi qualche risposta su come vi considerano”.

I 5 Stelle romani spiegano che tra Roma e Torino c’è un abisso di differenze: nella Capitale era troppo alto il rischio a livello economico (ma quanto si poteva investire oggi nelle periferie e nelle strade con il miliardo e 800 milioni che avrebbe messo a disposizione il Cio?), a Torino invece si dovrebbe cominciare da zero e ci sarebbe “la certezza di gestire la cosa fin dall’inizio in trasparenza, senza sprechi e con evidenti vantaggi”. Olimpiadi sostenibili: chissà cosa ne pensa Giovanni Malagò, presidente del Coni. Inutile dire che le categorie imprenditoriali hanno accolto benissimo la notizia. Mentre l’anima No Tav e ambientalista del Movimento è andata in crisi. In una lettera indirizzata all’ “Illustrissima signora sindaca” tessono le lodi della sindaca Virginia Raggi “che ha saputo dire no” e bollano l'idea dell'Olimpiade low cost avanzata dalla Camera di Commercio “come un risibile paravento per nascondere un nuovo disastro finanziario”.

Bisognerà seguirle con cura queste linee di frattura all’interno del Movimento perché cominciano ad essere tante le modifiche ai regolamenti e le contraddizioni nel giro di pochi mesi. I vertici le temono, sanno che possono solcare molto l’unità. La comunicazione dei 5 Stelle, a cui sempre di più è stata affidata le gestione degli oltre trecento eletti, ancora di più. “I giornalisti sono i nostri nemici” ha detto Rocco Casalino nell’ “incontro motivazionale” di venerdì. Ignorando, forse, che da sempre le cronache politiche segnano vita e morte di partiti e movimenti.

Il video di Di Maio

Mentre le bacheche dei social ieri mattina si riempivano di commenti su Torino e la svolta sulle Olimpiadi, Di Maio ha postato il suo video, quello che potremmo definire istituzionale. Prima ha motivato (i parlamentari sono 300 ma gli elettori sono più di 11 milioni e nella filosofia 5 Stelle vanno coltivati ogni giorno con il filo diretto dei social) dicendo “siamo i più forti perché rediamo conto solo a voi e io vi aggiornerò su ogni passaggio ” secondo ormai lo schema di verticalizzazione e disintermediazione tipica dei 5 Stelle. Poi Di Maio ha rimesso in fila la situazione ammettendo che “non si capisce bene cosa stia succedendo”, come se non fosse lui il leader del primo partito. Poi sono seguiti una serie di ammonimenti, quasi risposte a chi sta muovendo i fili nel backstage dei palazzi romani. “La formazione del governo deve rispettare la volontà dei cittadini, un governo senza i 5 Stelle è un insulto alla democrazia” ha avvisato Di Maio, messaggi a chi sta muovendo i fili nel backstage dei palazzi romani. “Perchè se fanno un governo tutti-contro-i 5 Stelle, se ci costringono all’opposizione, allora sarà la loro fine, altro che pop corn…”. Il primo banco di prova sono le elezioni dei presidenti di Camera e Senato (“sulla presidenza pretendiamo il riconoscimento che siamo il primo partito” chiedendo così almeno la presidenza della Camera). Il secondo il DEF, “li dentro metteremo le nostre proposte, reddito di cittadinanza e taglio delle tasse, e vediamo chi ci sta”.

Il Pizzarotti del Lazio

A proposito di “linee di frattura” da seguire, ieri se ne è aperta un’altra molto delicata. Fabio Fucci, sindaco 5 Stelle di Pomezia, ha annunciato che a maggio si ricandida con una sua lista civica. Contro il candidato dei 5 Stelle. Fucci, che pure ha fatto bene, è al suo secondo mandato nel comune del basso Lazio. E, secondo regolamento, non può più ambire a cariche politiche elettive. Lui ha chiesto una proroga perché “ha del lavoro da completare in città” ma è stato espulso. Vedremo come andrà a finire. Ma questa storia del secondo mandato comincia ad essere ingombrante. Su 330 parlamentari, circa 90 tra cui anche Di Maio si stanno giocando la loro ultima chance. Un limite che espone molti di loro agli appetiti di chi, nel centrodestra, cerca voti utili a raggiungere la maggioranza. Non stupirebbe se, nel giro di breve, anche questa regola fondante del Movimento si sciogliesse come neve al sole. Un po’ come il dogma contro le Olimpiadi.

