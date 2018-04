Vittoria Bogo Deledda, la senatrice M5s assenteista in commissione Lavoro? Colpevolisti e innocentisti scatenati

Colpevolisti e innocentisti se la stanno dando di santa ragione perché la senatrice Vittoria Bogo Deledda, guarita dopo 243 giorni di malattia con la candidatura nel M5S, è diventata uno dei membri della commissione Lavoro. C’è chi grida al miracolo, chi all’imbroglio, ma la soluzione di questo enigma, se non parlano i medici che l’hanno curata e quelli dell’Inps e dell’Inail che l’hanno giudicata non idonea, resterà per sempre. Amen.

Si spera che la sua guarigione, messa in risalto da un servizio delle Iene più dei motivi della sua malattia, serva a dare un qualche lustro a una commissione che negli scorsi anni ha lavorato tanto, ma con alterne fortune. I politici sguazzano nel fango, del resto non è che i grillini durante la scorsa campagna elettorale abbiamo nuotato in acque limpide. "La senatrice M5s Vittoria Bogo Deledda, nota per essere stata 243 giorni in malattia a carico dello Stato ed essere guarita improvvisamente con la candidatura al Senato, andrà in commissione Lavoro. Sembra una barzelletta, ma l'annuncio ufficiale è arrivato dal suo partito: l'arroganza di questi signori non ha limite", ha scritto su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "E le verifiche annunciate - prosegue Anzaldi - da Di Maio alle Iene nel servizio andato in onda l'8 aprile, oltre dieci giorni fa? Nessuno ne ha saputo più nulla, esattamente come per le espulsioni e le denunce per danno di immagine che sarebbero dovute arrivare contro i furbetti di Rimborsopoli, tutti saldamente in parlamento grazie al M5s".

Magari ha ragione, spetta però ai medici risolvere l’enigma. Per fare un po’ di sana cronaca. Ecco qual è la versione della neo senatrice a tutto questo can can, l’ha postata su Facebook il 9 aprile del 2018: “Tutto questo per aver lavorato troppo, non poco! (Basterebbe vedere le mie agende degli appuntamenti socio-assistenziali di 25 anni). Tutto questo perché chi avrebbe dovuto non ha voluto verificare le fonti per dare informazioni veritiere e complete, come la corposa cartella INAIL con fitta relazione e ben 60 allegati! (Forse poco funzionale alla costruzione di un caso mediatico, ma rivelatrice di ben altra storia...). Tutto questo per avercela fatta dopo un lungo e graduale percorso! Tutto questo per essermi messa a disposizione della Politica, forte di una dura esperienza personale e professionale, pensando a chi si ammala sul lavoro e non trova vie d’uscita!”.

E se avesse ragione lei? Troppo facile parlare a vanvera e senza le carte in mano. Per una questione di par condicio, pubblichiamo anche come la pensa uno dei suoi detrattori Facebook, tale Luca Piergentili: “Vittoria Bogo Deledda – ha scritto Piergentili - in commissione Lavoro del Senato. Promozione sul campo "bizzarra" per la neo-eletta senatrice sarda del M5S finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche dopo il servizio in cui Le Iene raccontavano dei suoi 243 giorni di assenza dal lavoro di dirigente del servizio Politiche sociali del Comune di Budoni per "malattia". A dare notizia della nomina della Deledda e di quelle degli altri quindici parlamentari sardi pentastellati il sindaco di Assemini Mario Puddu, potenziale candidato dei Cinque Stelle alla poltrona di presidente della Regione Sarda per le prossime regionali.