[Il punto] Salvini batte il blogger di fake news, lancia un appello a Di Maio e propone la pace fiscale

Matteo Salvini porta a casa un risultato significativo: la condanna della corte d'appello di Trento di un blogger calabrese colpevole di avere pubblicato una notizia falsa sul suo conto. Oggetto del contenzioso un post pubblicato nel 2015 che attribuiva al leader leghista la dichiarazione "al sud non esistono partigiani perché non avevano le palle per combattere. Sono dei vigliacchi”. Parole in realtà mai pronunciate dal successore di Bossi che hanno spinto i giudici d’appello di Trento a ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado e a condannare il blogger a pagare 5.000 euro di multa e un risarcimento di 15.000 euro.

Il messaggio a Di Maio: non sono geloso delle mie idee

Galvanizzato dal successo nelle aule giudiziarie Salvini ha provato a ravvivare la monotonia della campagna elettorale lanciando un appello al Movimento 5 stelle. "Ho visto che Di Maio ha detto 'prima gli italiani'. Meglio tardi che mai. Prima gli italiani è la nostra idea e io lo invito alla manifestazione che faremo il 24 febbraio. Non sono geloso delle nostre idee e le nostre sono piazze aperte" ha detto il leader leghista sottolineando però che le sue parole non rappresentano una apertura al dialogo con il movimento fondato da Beppe Grillo perché a suo avviso “i Cinquestelle cambiano idea troppo spesso”.

La new entry è la pace fiscale

Salvini invece va avanti spedito seguendo la linea di sempre. Anche oggi ha ribadito i punti cardine del suo programma elettorale: abolizione della legge Fornero e flat tax. A cui si è aggiunta una novità importante: la pace fiscale. "Io dico no al condono usa e getta. Io propongo una pace fiscale, ci sono milioni di italiani ostaggio di Equitalia che non pagheranno mai. Io posso o far finta di niente o convocare uno per uno questi italiani, che hanno una cartella con un importo sotto i 100mila euro, e chiedere il 15% di quello che non mi daranno mai. Io incasso contante e tu torni a lavorare" ha spiegato il candidato premier.

Costi alle stelle del programma elettorale leghista. Chi paga?

Altri soldi dunque che verrebbero a mancare dal bilancio dello Stato e che fanno ulteriormente lievitare il conto della spesa del programma leghista. Perché, è utile ricordare, le cifre in gioco non sono bruscolini. Da alcune stime pubblicate dal Sole 24 Ore la flat tax al 15% proposta da Salvini costerebbe circa 102 miliardi di euro l’anno. A cui bisogna aggiungere almeno 20 miliardi di euro annui per l’abolizione della legge Fornero. Una domanda sorge spontanea: chi paga? Siamo davvero sicuri che tutta questa roba non faccia collassare definitivamente i già traballanti conti pubblici?