Il Pci di Berlinguer infiltrò un militante nelle BR per aiutare Dalla Chiesa a smantellare la colonna romana

Il Partito Comunista Italiano (PCI) di Enrico Berlinguer, dopo l’assassinino del sindacalista Guido Rossa, avvenuto nel gennaio del 1979, infiltrò un suo militante nelle Brigate Rosse. L’iniziativa fu presa d’intesa con il reparto antiterrorismo dei Carabinieri diretto da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Cominciò così ” Operazione Olocausto 1”. La manovra consentirà alla Sezione anticrimine dei carabinieri di smantellare il nucleo romano delle BR. La storia è stata raccontata da Domenico Di Petrillo, ex comandante della struttura antiterrorismo che agiva agli ordini di Dalla Chiesa, nel libro “Il lungo assedio” (Editore Melampo).

Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa

“La vicenda dell’infiltrato - ha scritto Giuseppe Oddo su business insider - era sempre rimasta confinata tra le indiscrezioni, senza mai ottenere conferme. Si sa che, dopo l’incidente-attentato subito da Berlinguer a Sofia nel 1973, il Pci aveva cominciato a trasferire alle forze di Dalla Chiesa le informazioni che l’” Apparato di vigilanza democratica” del partito andava raccogliendo nelle fabbriche e nel sindacato”. Si sa che nei rapporti del generale con l’allora ministro dell’Interno Virginio Rognoni si fa riferimento all’attività di penetrazione delle Br svolta dai carabinieri attraverso gli infiltrati. Si sa anche che il generale riprese l’argomento davanti alla Commissione Moro, mostrando un documento che non volle consegnare per ragioni di sicurezza.

Il PCI in questo modo “abbastanza singolare” aveva voluto collaborare alla decimazione del ‘partito armato’. Il nome di battaglia dell’infiltrato era “Fontanone”, di cui De Petrillo continua a proteggere l’identità. “Di solito i nostri incontri avvenivano all’ora di pranzo, in trattoria…Il nostro rapporto durò pochissimi mesi; precisamente sino a quando riuscimmo a individuare un’area dell’antagonismo romano, nella zona Sud della capitale, caratterizzata dalla presenza di numerosi collettivi: le Br stavano cercando di indirizzarne l’attività e di selezionare al loro interno militanti da arruolare…La stessa tempistica del suo disimpegno era stata accuratamente calibrata proprio per confondere le idee ed evitare qualsiasi possibilità di identificazione”.

La collaborazione del comunista dette i frutti sperati è sfocerà nello smantellamento dell’organizzazione eversiva più pericolosa che avesse mai operato in Italia. “Di Petrillo - ha scritto ancora Oddo - con i suoi “ragazzi”, carabinieri poco più che ventenni, costruì, nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria che competeva all’Arma, un servizio sistematico di intelligence che consentì di circoscrivere – con la compilazione di decine di migliaia di fascicoli su singoli militanti, singoli incontri, singoli episodi, attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti, riprese fotografiche, analisi e interpretazione dei dati – l’intera area della banda armata presente nella capitale. Su un enorme tabellone di carta che si arricchiva di settimana in settimana”. Nel febbraio 1980 fu arrestato a Torino Patrizio Peci, il primo “pentito” delle Br, e dal suo interrogatorio emersero dettagli che sarebbero risultati decisivi per le indagini.

Fu lì che Di Petrillo si trovò faccia a faccia con i brigatisti Bruno Seghetti e Anna Laura Braghetti. Da quel momento l’anticrimine riuscì a individuare decine di affiliati. Tra questi, Alessandra De Luca, una coadiutrice giudiziaria che lavorava nella segreteria di Guido Guasco, il magistrato della Procura generale della Corte d’Appello di Roma che era impegnato sul caso Moro. Il rapporto di collaborazione tra l’antiterrorismo e il Pci proseguì anche dopo l’uscita di scena di “Fontanone”, negli anni successivi al 1981 in cui prende il via l’” Operazione Olocausto 2”. Di Petrillo racconta di un suo contatto con l’avvocato Fausto Tarsitano, un suo conoscente “notoriamente vicino al partito”, al quale si era rivolto per “identificare un giovane, certamente brigatista rosso, che era stato fotografato durante un incontro…Dopo qualche giorno [Tarsitano] mi comunicò… nome, cognome e indirizzo della persona…un individuo di eccezionali qualità intellettuali, che dopo un lungo e sofferto travaglio si è pentito…è diventato un prezioso collaboratore di giustizia…[ed] è ormai, da parecchi anni, un accademico affermato”.

Parallelamente furono avviate altre “Operazioni Olocausto”, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Ognuna segnò la distruzione di parti vitali dell’organizzazione terroristica romana. “Nel suo diario operativo – spiega ancora Oddo - Di Petrillo ridimensiona il ruolo di Hyperion, la scuola di lingue costituita nella capitale francese da Corrado Simioni, da taluni considerata come l’attività di copertura di una direzione strategica delle Br a un livello più alto. Hyperion è stata “ciclicamente accusata…, sulla base di vaghe e talvolta contraddittorie dichiarazioni…, di avere svolto un ruolo di ‘eterodirezione’ delle Brigate rosse e di aver costituito un punto di riferimento del terrorismo internazionale, se non addirittura di aver rappresentato un punto di contatto tra servizi segreti mondiali, tra cui Kgb e Cia, nonché una ‘camera di compensazione’ per il mantenimento degli equilibri politico-militari sanciti dalla conferenza di Yalta”. Giudizi e ipotesi investigative alle quali Di Petrillo mostra di non credere”.