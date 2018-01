[Il punto] Minniti crea il commissariato delle fake news ma Travaglio non ci sta

Contro le fake news scende in campo il ministero degli Interni. Il titolare del Viminale, Marco Minniti e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, hanno annunciato la nascita di un servizio di segnalazione istantanea contro le false notizie. "E’ tempo di campagna elettorale e come spesso purtroppo accade assistiamo su internet e sui social ad una impennata nella diffusione delle notizie relative a fatti o personaggi di pubblico interesse, create a tavolino al solo scopo di condizionare fraudolentemente l’opinione pubblica" hanno spiegato in una nota pubblicata sul web.

Boldrini ancora vittima delle fake news

A sostegno della necessità della misura annunciata hanno citato l'ultimo caso di fake news che ha colpito la presidente della Camera, Laura Boldrini, finita sotto attacco sui social a causa della presunta assunzione a Palazzo Chigi di un fantomatico nipote Luca Boldrini.

Fake news contro la Boldrini e successiva smentita della Presidente della Camera

Travaglio paragona il Viminale al ministero della Verità di Orwell

Iniziativa lodevole quella del ministero dell’Interno che tuttavia non è piaciuta al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che in un editoriale pubblicato dal suo giornale ha usato parole di fuoco. Per il noto giornalista la decisione “riporta alla mente il ministro della Verità di George Orwell in 1984, che fra l’altro spacciava fake news a tutto spiano”. “E’ anche - ha proseguito – il sogno del nostro pericolante e tremebondo regimetto in vista delle elezioni che potrebbero spazzarlo via dalla faccia della terra”.

Grandi giornali e la tv sono fonte di fake news

La contestazione principale di Travaglio riguarda il fatto che le fake news siano una esclusiva della rete. “Tg e giornali sono invece dei pozzi di scienza e verità, scevri come sono da conflitti di interessi e da interessi propagandistici” ha scritto ironicamente. “Invece contro le balle dei giornaloni – ha detto ancora – che di solito si muovono a testuggine, ripresi poi da tutti i tg, nulla è previsto perché per lorsignori il problema non esiste: e ci mancherebbe visto che giornaloni e tg li controllano loro e spacciano solo le fake news che vogliono loro”.

Propaganda pratica molto antica

Al di là del solito stile colorito che caratterizza ormai da tempo i commenti di Travaglio è indubbio che su un punto ha ragione: il fenomeno delle fake news non è limitato solamente al web. Anche su tv, radio e giornali cartacei circolano notizie messe in giro ad arte per manipolare l’opinione pubblica. E il fenomeno non è neanche recente dato che la propaganda moderna nasce già nella prima parte del 1900 con la diffusione dei primi massi media.

Contro le fake news servono investimenti nella cultura

La creazione di un servizio di segnalazione istantanea contro le fake news può aiutare a contrastarle ma sicuramente non risolve il problema. Per affrontarlo alla radice c’è solo un modo: investire sulla cultura dei cittadini affinché abbiano gli strumenti per potersi difendere da soli.

Da rapporto Ocse quadro disastroso per il nostro Paese

Purtroppo però su questo fronte le cose per l’Italia non vanno per niente bene come emerso dal report dell’Ocse Education at a glance 2017 che ha monitorato lo stato dell’arte dell’educazione nelle economie avanzate. Le evidenze sono per noi impietose. Su 100 italiani solo 18 sono in possesso di una laurea, la metà della media dei paesi industrializzati, il dato più basso dopo quello del Messico.

Tema cultura assente in campagna elettorale

Ma fatto ancor più grave, l’Italia è ultima nell’area Ocse per la quota di spesa pubblica destinata a scuola e università. Solo il 7,1% del totale con un calo del 9% rispetto al 2010. Le cose non potranno sicuramente migliorare in futuro dato che il tema cultura è del tutto assente in campagna elettorale. La sensazione è dunque che nel nostro Paese si stia creando un habitat ideale per la proliferazione delle fake news. E questo ovviamene avrà effetti importanti sulla qualità della nostra democrazia.