“Abbiamo abolito le Province, vado avanti come un rullo compressore”, annunciava fiero, utilizzando una delle sue metafore più riuscite, Matteo Renzi. Era il 3 aprile del 2014 e il Parlamento aveva approvato il disegno di legge di Graziano Delrio che, in realtà, non cancellava nulla, ma toglieva le risorse a questi organismi - che sono previsti in Costituzione - e li trasformava in enti di secondo livello quindi non eletti direttamente dai cittadini, rimandando la loro chiusura alla riforma costituzionale che allora era in discussione.

Il testo che avrebbe dovuto cancellare definitivamente le Province, però, è stato bocciato dal referendum del dicembre scorso e da allora gli enti, sopravvissuti ma senza risorse sufficienti per operare, sono rimasti in agonia. Senza un soldo in cassa, dal momento che la Legge di Stabilità 2015 ha operato un taglio di 3 miliardi, hanno continuato a gestire - come prima - oltre 130 mila chilometri di strade provinciali, nonché 5.100 scuole superiori italiane dentro le quali studiano 2 milioni 500 mila ragazzi. Così lo scorso aprile i presidenti, raccolti nell’Upi, Unione delle Province italiane, hanno minacciato di denunciare il governo nelle Procure per inadempienza. Tre, nel frattempo, sono fallite: Biella, Caserta e Vibo sono state obbligate a fare ricorso alle procedure di dissesto, altre 14 Province erano ad un passo dalla bancarotta ed hanno provato ad utilizzare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Molte di loro, oltretutto, nel limbo creato dalla legge che non le cancellava ma le congelava e in assenza di indicazioni, sono addirittura ricorse alle elezioni ed hanno eletto nuovi presidenti. Così non si poteva andare avanti e registrata l’impossibilità, a fine legislatura, dopo il tonfo del referendum, della maggioranza che governa il Paese di scrivere una nuova (micro)modifica costituzionale, le forze politiche della maggioranza hanno deciso di rifinanziare le Province.

Date per morte tante volte, tornano come degli zombie e vengono rimesse in vita grazie ad una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio appena approvata, che è poi l’ultimo atto di questa legislatura e delle Camere in via di scioglimento. “Dopo anni di tagli indiscriminati che hanno fortemente penalizzato i servizi essenziali, finalmente con questa manovra si mette la parola fine sulla sciagurata ed iniqua legge finanziaria del 2015: l’azzeramento del taglio delle risorse destinate ai servizi per il 2018 e per gli anni a seguire traccia l’inizio di un percorso di ripresa”, dice, soddisfatto, quasi incredulo, il presidente dell’Upi Achille Variati.

Il governo ha consentito l’approvazione di un pacchetto di emendamenti che proprio i presidenti delle Province avevano predisposto nei mesi scorsi e presentato al Parlamento il 7 novembre. E’ solo l’inizio, ma vuol dire molto. “È una strada tutta in salita, perché arriva dopo un periodo di crisi che ha lasciato non poche emergenze sul territorio, ma oggi le Province non sono più un tabù per la politica italiana”, aggiunge.

Se un tempo erano indicate - sbagliando? - come centri di spesa inutili, additate come esempio dell’arretratezza della nostra architettura costituzionale, oggi, dopo anni senza Province, la politica sembra avere deciso - con quest’ultima legge di Bilancio della legislatura - che i veri problemi sono altri. “I 317 milioni assegnati per la spesa corrente dei servizi essenziali sommati alle risorse stanziate dalle manovre precedenti azzerano il taglio imposto dalla finanziaria del 2015: inoltre si si destinano 30 milioni annui per tre anni per aiutare ad uscire dallo squilibrio quelle Province i cui bilanci non hanno retto a causa dei tagli insostenibili”, sottolinea. Si ritorna al 2014, insomma. Quattro anni buttati, tante parole sprecate, ma le Province sono pronte a tornare.

“Si potrà tornare a definire programmi pluriennali, anche se non sarà semplice, vista la situazione di crisi in cui son stati ridotti i bilanci dopo anni di tagli. Si riafferma poi l’autonomia finanziaria degli enti, che è scritta nella Costituzione e che per le Province era stata disattesa”, aggiunge Variati. Gli enti potranno tornare a far pagare tasse e tributi, finanziarsi in questo modo.

L’iniziativa del Parlamento non è certo un “regalo”. Perché, come denunciano da anni i presidenti delle Province, a fare le spese del pasticcio della riforma-non riforma erano soprattutto i cittadini, costretti a circolare su strade dissestate. “Il risultato più importante è il rilancio degli investimenti locali: con questa manovra infatti si istituisce, novità assoluta, un fondo pluriennale di 1 miliardo 620 milioni che servirà a restituire dignità alla viabilità provinciale e ad avviare il primo piano di investimenti sui 130 mila chilometri di strade e sui 30.000 ponti, gallerie, e viadotti gestiti da Province e Città metropolitane”, aggiunge il presidente Upi. Già lo scorso aprile Forza Italia aveva sollecitato l’esecutivo a fare qualcosa, denunciando pericoli per i cittadini.

Per farlo, il pacchetto di proposte a favore di questi enti, sostenuto da quasi tutte le forze politiche, votato con la fiducia da tutti i parlamentari della maggioranza che ha come fulcro il Pd, prevede addirittura che le Province morte e risorte possano ricominciare a fare assunzioni di lavoratori a tempo determinato: “E’ estremamente importante l’avere cancellato l’assurdo blocco: ora sarà possibile assumere in via prioritaria, in una logica di sostenibilità finanziaria, personale tecnico e amministrativo indispensabile per tornare a progettare e lavorare per le opere pubbliche”, conferma Variati, che è stato sindaco di Vicenza ed è un esponente del Pd come Paolo Gentiloni e Graziano Delrio.

Il tentativo -fallito - di quest’ultimo è stato il terzo in un decennio. L’abolizione delle Province era un capitolo del programma di governo del Pdl già nel 2008: “C’è un solo punto nel programma elettorale in cui ho difficoltà serie con gli alleati ed è questo perché la Lega ha una posizione molto ferma”, ammise il Cavaliere, alla fine di quella legislatura, e difatti non riuscì a fare nulla. Ce la fece, invece, Mario Monti. Nel suo anno di governo l’ex Rettore della Bocconi, che oggi è senatore a vita, fece approvare al Parlamento l’abolizione delle Province, ma commise un errore grave. La Corte costituzionale ha annullato quell’intervento ritenendolo incostituzionale perché “non è materia che si può disciplinare con un decreto legge”.