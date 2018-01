[Il retroscena] La quarta gamba petalosa del centrosinistra e l’azzardo dei centristi con la Bonino

Son tutti convinti di arrivare al 3%, la quota minima per portare le truppe in parlamento. “Perché l’obiettivo è questo, con o senza accordo” taglia corto Bruno Tabacci che, andato in soccorso armato di simbolo, di Emma Bonino, ieri si è affacciato a Montecitorio in un Transatlantico in modalità preelettorale e ha rinviato a domenica per sapere se Bonino-Tabacci saranno in coalizione col Pd. “Pensiamo di poter superare il 3%” rassicura Sergio Pizzolante deputato di Alternativa popolare, l’ex Ncd, mentre al tempo di Adriano Beatrice Lorenzin, front-runner di Civica popolare, l’ultima lista arrivata in area centrosinistra, presenta simbolo e sue declinazioni. Ma il 3 per cento sono un milione di voti. E non è esattamente il traguardo più semplice del mondo.

A ognuno la sua quarta gamba

Anche a sinistra ci sono quattro gambe. In questo i due blocchi, a destra e a sinistra, si assomigliano. Le rispettive quarte gambe, “Noi con l’Italia” a destra e “Civica popolare” a sinistra, raccontano l’ennesima diaspora al centro. Non sarà un caso se una colonna della prima repubblica come Paolo Cirino Pomicino ieri attraversava il Transatlantico di Montecitorio ammonendo: “Tutto nasce e ritorna allo scudocrociato…”. A destra Salvini ha dovuto ingoiare “i poltronari e riciclati”, da Lupi a Fitto, da Cesa a Tosi digerendo addirittura Mastella, gente che “ha fatto andata e ritorno senza mai pagare il biglietto” (Mastella l’ha pagato, otto anni di processi e poi l’assoluzione) perché, chi più chi meno,sono tutti portatori di voti. A sinistra e intorno al Pd forse ci sono meno clientele e meno voti ma un po’ più di coerenza.

Una peonia al posto della margherita

Francesco Rutelli alla fine ha vinto la sua battaglia botanica sul simbolo. L’interdizione sull’uso della margherita ha prodotto un simbolo colorato e pop dove un fiore giallo stilizzato da un bambino - “me l’ha regalato il figlio di una mia amica, io ci vedo una peonia” ha detto Lorenzin – domina su un campo fucsia con la scritta Civica popolare e il nome a stampatello grande “Lorenzin”. Sotto il fiore, i cinque piccoli simboli, che sostengono l’alleanza: Italia dei valori di Messina, Centristi per l’Europa di Pierferdinando Casini ieri per l’occasione con un giaccone rosso fuoco, l’Unione di Dellai con la sua margherita originale, l’Italia è popolare di Giuseppe De Mita e Alternativa popolare che è l’evoluzione di Ncd di Alfano. Riusciranno, i cinque, a raggiungere il 3%? “Questa non è una lista civetta ma un progetto politico nuovo” ha detto Lorenzin “che inizia oggi ma non esaurisce il 4 marzo la sua storia, avremo anche una lista per l’estero e saremo in campo per le regionali in Lazio”, la regione dove Lorenzin ha iniziato anni fa la sua militanza politica. Il ministro della Salute intende lanciare sulla scena politica “qualcosa di nuovo e di diverso” rispetto alla “campagna elettorale alla Cetto La qualunque, a chi la spara più grossa” di questi giorni. La linea della campagna elettorale è semplice: rivendicare quanto è stato fatto nei cinque anni di governo alle spalle, “tre governi diversi all'insegna di una consapevolezza: l'Italia rischiava di affondare, eravamo sull'orlo del baratro e la nostra azione di governo, la nostra responsabilità hanno permesso che si costruisse un'altra storia”. I cinque anni che verranno, quindi, “non dovranno disperdere i sacrifici fatti”. E’ più una questione di metodo che di merito. “Abbiamo vaccinato gli italiani, ma credo che l'Italia abbia bisogno di un vaccino contro l'incapacità, i populismi e gli estremismi. Può servire un nuovo farmaco: l'ascolto”. I punti cardine del programma sono l’Europa “che però deve essere meno burocratica e dare risposte”, il lavoro “soprattutto per i giovani e per questo le riforme fatte non vanno certo smontate ma migliorate”. Un altro tema chiave è la demografia, cioè “le nascite” e poi anziani, famiglie (“bisogna sostenere il potere d'acquisto”) e imprese (“sono loro a costruire lavoro”).

In sala al Tempio di Adriano, due passi da Montecitorio, tutti i leader della nuova lista, Dellai, Casini, Messina e lo stato maggiore di quello che fu Ncd: Cicchitto, Pizzolante, Bianconi, Dore Misuraca, Gianpiero D’Alia. Alfano era assente causa influenza.

Emma e Bea, due leader

La coalizione di centrosinistra, pur nella sua pluralità, sembra poter raccontare una visione di paese senza le contraddizioni palesi e sostanziali che si trovano a destra, dall’idea di Europa al job’s act. La cifra comune è il riformismo, un’idea nuova e moderna di Stato e di sinistra. Ci sono i socialisti e i Verdi con un pezzo di Ulivo di Prodi alleati nella lista “Insieme” più forte sui temi ambientali. La lista europeista di Bonino-Tabacci che ha trovato un terreno comune sui dossier europei ed economici. C’è il Pd che raccoglie in appoggio alcune liste civiche, come i Moderati di Giocomo Portas, che hanno un buon radicamento in alcune regioni. Gli arancioni di Portas, ad esempio, sono da sempre importanti per il centrosinistra in Piemonte.

L’alleanza di centrosinistra, poi, è l’unica che può vantare ben due donne leader, Emma Bonino e Beatrice Lorenzin. Diverse ma non lontane, in comune hanno anche un pezzo di questa legislatura. La leader radicale è stata ministro degli Esteri con il governo Letta che affidò alla giovane Lorenzin, facendo una scommessa coraggiosa, la Sanità. Renzi premier ebbe bisogno della casella della Farnesina per distribuire e quindi controllare meglio gli equilibri all’interno del Pd. Bonino, come suo costume, abbozzò e non ha mi attaccato il segretario del Pd per quella scelta fatta a tavolino (prima arrivò Mogherini e poi Gentiloni). Cinque anni dopo si ritrovano insieme. Hanno opinioni diverse, anche opposte, sui diritti civili e Bonino boccia in pieno gli accordi con la Libia, ma condividono un’idea di paese che deve cambiare e puntare sulle riforme.

L’apparentamento

Sembra una parolaccia. E’ certamente uno dei tecnicismi di questa legge elettorale. La lista “+ Europa”, costretta a raccogliere le firme per potersi presentare, ha dovuto accettare il soccorso di Tabacci il cui simbolo “Centro democratico” garantisce l’esenzione dalle firme. Tutto questo è accaduto il 4 gennaio. Ma Tabacci non si è messo a disposizione per nulla. E le trattative in corso tengono ancora ferma la casella dell’apparentamento. Per i Radicali – Bonino, Della Vedova, Magi e Cappato - il Pd avrebbe già individuato il collegio “sicuro”, ad esempio Piemonte per la Bonino e Emilia Romagna per Magi. Le difficoltà riguardano, appunto, Tabacci. Al di là della sua diffidenza totale per Renzi, vorrebbe poter avere almeno due-tre posti sicuri per i suoi. E 7-8 posti blindati sono quasi impossibili da garantire con questa legge elettorale e per il consenso del Pd oggi. La lista Bonino, infatti, per quanto quotata e amata, è difficile che possa superare il 3 per cento. Ma Tabacci anche ieri accarezzava l’idea di misurarsi nella campagna elettorale, di andare “autonomi nell’ambito del centrosinistra”. Ma senza la coalizione e senza il 3 per cento, diventa tutto inutile. E questo è un rischio che neppure una combattente come Emma può sopportare.