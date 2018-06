[Il punto] La Lega non molla sull'euro e piazza due falchi in posti chiave

Il discorso fortemente rigorista del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sui conti pubblici sembrava aver spento qualsiasi velleità del governo Lega-M5s sul fronte della lotta all'Europa. Ma una contromossa della Lega potrebbe aver riaperto i giochi. I due economisti No euro, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, sono stati eletti rispettivamente presidenti delle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Posti chiave di grande potere perché consentono al Carroccio di guidare tutti i provvedimento economici che passeranno in Parlamento, a partire proprio dalla prossima Legge finanziaria. Messo da parte Paolo Savona, relegato agli Affari europei, toccherà a loro il compito di condurre la guerra ai vincoli imposti da Bruxelles.

Borghi (a sinistra) e Bagnai (a destra) assieme al loro leader Salvini

Spread in rialzo

La doppia nomina non è passata inosservata ai mercati e lo spread dopo giorni di quiete è tornato a salire. Ma Claudio Borghi, intervistato dal Corriere della Sera, ha smentito questa versione dei fatti. “Se la saldissima zona euro trema perché io e Bagnai siamo stati eletti presidenti della commissioni c’è davvero da preoccuparsi” ha affermato ironicamente.

Accordo Germania-Francia pericoloso per Italia

Per l’economista leghista le ragioni del rialzo del differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato italiani e tedeschi è un altro. “Il possibile accordo tra la Francia e la Germania sulle procedure di ristrutturazione del debito della zona euro – ha spiegato – sarebbe pericoloso per l’Italia. Si avrebbe un Fondo monetario europeo che finirebbe per essere una specie di Trojka obbligatoria. Questo è il rischio, questo è il motivo per cui lo spread è tornato a salire”.

Ribadita posizione No euro

Borghi al Corriere ha ribadito la sua posizione No euro. “Resto convinto – ha affermato - che per l’Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo per la soluzione di tanti problemi”. Allo stesso tempo però ha messo le mani avanti precisando che “l’uscita dall’euro non è nel contratto di governo” e che “si tratta di un processo difficile” per il quale “bisogna avere una maggioranza in Parlamento che oggi non c’è”. Nessuna marcia indietro dunque ma semplicemente una presa d’atto che gli anti euro politicamente sono ancora minoranza.

Senza flessibilità impossibili le promesse elettorali

La partita che Borghi e Bagnai si apprestano a giocare è comunque molto importante come ammesso anche da un altro economista leghista, Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture e ideatore della flat tax. “E’ giusto tenere d’occhio i conti pubblici ma è altrettanto indispensabile sapere che senza la flessibilità è difficile poter mettere a segno le misure che vogliamo” ha dichiarato commentando il discorso europeista di Tria in Parlamento. Tradotto in termini più semplici: senza flessibilità sui conti pubblici le costose promesse elettorali restano nel libro dei sogni.

Ancora non chiara posizione del M5s sui conti pubblici

Prima o poi gli italiani che hanno votato Lega e Cinquestelle si stuferanno di interessarsi al tema dell’immigrazione (che sta monopolizzando la scena da quando è partito il nuovo governo) e incominceranno a pretendere che quanto promesso sul fronte economico (riforma della Legge Fornero, taglio delle tasse, reddito di cittadinanza) venga effettivamente realizzato. Salvini, quantomeno per provarci, ha schierato i falchi Borghi e Bagnai. E il M5s? Per il momento nessun segnale. Ancora non è chiaro se i Cinquestelle affiancheranno la Lega nell’ormai imminente scontro con Bruxelles e Berlino sui vincoli di bilancio oppure se sceglieranno un profilo più prudente in linea con la mutazione moderata su Europa ed euro imposta da Di Maio e Casaleggio jr durante la campagna elettorale. Questa è una delle grandi incognite del Governo del Cambiamento che a breve dovrà essere svelata.