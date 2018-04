[Il retroscena] Il “trucco” del centrodestra per convincere Di Maio. E il Pd fa una mossa a sorpresa

Lo dice anche lui, il Presidente Mattarella: “Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi”. Usa la parola “stallo”, che certo non è nel suo lessico, ma lo fa perché è preoccupato e vuole che le sue parole arrivino forti e chiare ai cittadini “che chiedono risposte alle proprie attese”, e ai politici: “E’ necessario un governo nella pienezza dei poteri” per far fronte alle tensioni internazionali “a noi molto vicine” e agli impegni europei. Insomma, il tempo è scaduto, parola del Presidente della Repubblica. “Attenderò qualche giorno, dopodiché valuterò in che modo uscire dallo stallo”.

La mossa del Presidente

Martedì, massimo mercoledì: o i partiti dimostrano la maturità e il senso di responsabilità necessari per gestire questa situazione, oppure deciderà il Capo dello Stato. E a quel punto le opzioni sono solo tre: incarico perlustrativo ad una carica istituzionale che può essere la presidente del Senato Elisabetta Casellati o il presidente Fico; preincarico a Matteo Salvini. Esaurite queste strade, ne resta solo una: il governissimo, tutti dentro o quasi, caposquadra una personalità “terza”, come si usa dire. Un professore, un economista, i nomi disponibili sono già stati spesi in queste settimane, dal professore e presidente merito Giovanni Flick a Carlo Cottarelli passando per Raffaele Cantone.

Ognuno ha il suo veto

Dunque, al di là dei tatticismi e dei retroscena, la situazione è veramente bloccata. Ognuno ha un suo veto: Di Maio non vuole Berlusconi e Forza Italia e quand’anche potesse tapparsi il naso, ha sempre Di Battista che, senza alcun ruolo, gli ricorda chi è “il male assoluto”; a specchio, il Cavaliere non ne vuole sapere di chi “non conosce l’ABC della democrazia” cioè i 5 Stelle. Salvini non ne vuole sapere del Pd (“devo smontare tutto quello che ha fatto in questi anni”) e il Pd non ne vuole sapere di nessuno di loro, non si presta a fare da stampella.

Come se ne possa uscire è la sfida dei prossimi giorni. I problem solvers sono all’opera. I pontieri tengono aperte le linee di comunicazione. I cellulari sempre attivi. E’ vero che 5 Stelle e Lega non temono le urne ma in Parlamento hanno circa 500 eletti che non hanno alcuna intenzione di interrompere la legislatura. E sanno bene che il Capo dello Stato farà di tutto per evitare le urne anticipate.

La Federazione del centrodestra

Una delle ipotesi sul tavolo si chiama “Federazione del centrodestra”, ovverosia unificare i tre gruppi parlamentari in uno solo. “A quel punto – spiega chi sta lavorando al dossier all’interno della coalizione arrivata prima – si elimina in un colpo quelli che per Di Maio sono problemi a quanto pare insormontabili: Forza Italia e Berlusconi. E’ il massimo che possiamo fare”. Si tratta, di “una questione puramente semantica” che però può risolvere l’impasse. La Federazione sarebbe un contenitore che raccoglie tutti e tre i partiti senza parricidi né tradimenti.Non li cancella, dunque salva lo spirito identitario e l’orgoglio della maglia, ma tecnicamente li supera. Si tratta di un’operazione che richiede “cinque minuti” – il tempo delle formalizzazione in Parlamento – e che non avrebbe precedenti. Ma che può funzionare perché Di Maio a quel punto avrebbe il suo “scalpo”: Berlusconi, che tra l’altro è incandidabile e ineleggibile, non sarebbe più controparte – lo sarebbe solo Salvini in quanto leader della Federazione – ma solo uno dei circa 400 parlamentari del centrodestra.

Il murales con I Bari del Caravaggio

Un “trucco” che evoca quel tavolo de I bari del Caravaggio che ieri mattina lo street artist Sirante ha dipinto in un murales a due passi dal Quirinale. I tre bari cinquecenteschi, infatti, avevano i volti di Berlusconi, Di Maio e Salvini. I servizi comunali capitolini hanno fatto sparire l’opera in un baleno. Come già era successo a marzo quando Tvboy dipinse il bacio della nuova coppia Salvini-Di Maio e anche Giorgia Meloni con in braccio un neonato di colore.

La Federazione parlamentare sarebbe l’evoluzione attenuata di quel partito unico Lega-Forza Italia- Fratelli d’Italia a cui da tempo lavora un pezzo di gruppo dirigente dei tre partiti, da Toti alla consigliera regionali Sardone. Tutti rigorosamente under 45. Un patto generazionale di cui però Berlusconi diffida. E con lui lo stato maggiore tra cui Gianni Letta, Niccolò Ghedini, Renato Brunetta. “Nessuno può permettersi di dirmi cosa devo o non devo fare – ha detto ieri il Cavaliere in tour elettorale in Molise – sono un leader politico e nessuno può dire ‘tu sì, tu no’. In democrazia è una cosa inaccettabile. E il mio ruolo non lo decide certo Di Maio”.

Ancora più esplicito uno dei suoi più fidati consiglieri. “Lo schema Di Maio-Salvini è chiarissimo: hanno i numeri e vogliono governare. Salvini però ha bisogno di noi per fare partire il governo, non vuole strappare e lavora per arrivare alla firma con Di Maio con il ruolo di chi ha la maggioranza e non, invece, è la stampella dei 5 Stelle. Ruolo di sudditanza a cui sarebbe ridotto con il suo 17% , la metà rispetto al 32% dei 5 Stelle”. Se questa è la prospettiva, si precisa, “allora è meglio stare all’opposizione”. Anche perché, “una volta partito il governo, messa in tasca la fiducia, dopo poco ci costringerebbero ad uscire. Lega e 5 Stelle hanno comunque i numeri per andare avanti”.

Anche la Federazione, dunque, nonostante sia un trucco – o forse perché è un trucco - non sembra avere vita facile. “Ma è l’unica strada percorribile” insiste con Tiscalinews il parlamentare di centrodestra.

Dibba in campo…contro Di Maio?

Ma il “problema” di Luigi Di Maio (ieri silente) non è solo Berlusconi. Non è sfuggito infatti che per la seconda volta in tre giorni Alessandro Di Battista ha attaccato a testa bassa alzando il livello dello scontro in un momento chiave e delicatissimo. “Salvini ieri sembrava Dudù – diceva ieri il Dibba ospite d’onore al Festival del giornalismo a Perugina – Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che l'Italia possa liberarsi del berlusconismo”. Poi, non contento, l’affondo più duro: “Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. Si parla di fideiussioni, di quattrini dati alla Lega”. Tre siluri uno appresso all’altro (alla vigilia delle consultazioni il Dibba ha detto che Berlusconi è “il male assoluto”) piazzati tra i piedi dell’amico Di Maio. Tre indizi fanno una prova e il sospetto a questo punto forte è che Di Battista stia lavorando per far saltare l’ingresso a palazzo Chigi di Luigi Di Maio. Che lavori da fuori per tornare al voto (e a quel punto tornare in gioco?) o per spingere il Movimento dove riesce certamente a dare il meglio di sé: l’opposizione.

Il Pd rinvia l’assemblea del 21

Mattarella ha dato a tutti “qualche giorno di tempo”. Serve un miracolo, date le condizioni. O un colpo di scena. Domani Salvini e Di Maio s’incontreranno a Verona alla rassegna Vinitaly. Sarà un’ottima occasione per verificare il loro “feeling istituzionale” e testare le soluzioni.

Ma è di ieri sera un’altra notizia che va certamente letta in controluce: il segretario del Pd Maurizio Martina ha rinviato l’assemblea del 21 aprile. “Ho chiesto al Presidente Matteo Orfini di posticipare l'Assemblea nazionale prevista per il 21 aprile, stante la nuova fase istituzionale determinata dall'incapacità delle forze che hanno prevalso il 4 marzo di dare al Paese una concreta ipotesi di Governo. A questo punto il Pd deve continuare a concentrare unitariamente tutte le proprie energie su questa situazione, nell'interesse generale del Paese, seguendo l'impegnativo lavoro del Presidente Mattarella”.

La decisione arriva dopo un burrascoso faccia a faccia ieri mattina con Matteo Renzi proprio sui tempi e sui modi dell’assemblea. Martina aveva detto No alle ipotesi che lo vedevano segretario traghettatore di un congresso che, nelle intenzioni di Renzi, dovrebbe celebrarsi la prossima primavera, prima delle Europee. Ma poi le parole di Mattarella e le telefonate dei pontieri tra Forza Italia e Pd e Pd e Quirinale, potrebbero cambiare lo schema di gioco del Nazareno.

La prima fase conclusa

Se le due forze “vincitrici” non ce la dovessero fare, torna in primo piano l’ipotesi del governissimo affidato ad una personalità terza e con tutti dentro. O quasi. Si starebbe cioè consumando quella fase politica da cui dovrebbe emergere l’incapacità dei due colossi delle urne di trovare un’intesa e assumersi responsabilità di governo. In questa fase il Pd aveva detto e spiegato che sarebbe stato con la sua palla nella sua parte di campo.

Ma ora quella prima partita sembra essersi conclusa con un nulla di fatto. Nella seconda, lo schema di gioco può cambiare. Ed è bene non investire energie in un congresso che risulterebbe certamente divisivo. Certo è, butta là Gianfranco Rotondi, che “Berlusconi preferisce un'alleanza col Pd piuttosto che con M5s”. E questa diventa un’altra opzione sulla scrivania di Mattarella.