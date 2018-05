[Il retroscena] Il dramma di Berlusconi, al centro della crisi con le spalle al muro. Oggi l’incarico al dream team del Colle

“Nessun appoggio esterno”ad un governo Lega-M5s. Forza Italia “non può accettare alcun veto”. Con un comunicato trasmesso da Arcore pochi minuti prima delle nove di sera si chiude una giornata che, in zona Cesarini, aveva riaperto ad un’ipotesi di un governo politico Salvini-Di Maio. “La partita è chiusa adesso ma tra una settimana chissà” fa notare negli stessi minuti un senatore azzurro che ha seguito per tutti il giorno quello che posiamo definire “il dramma di Arcore” dove per tutti il giorno si è consumata una decisione che ha visto intorno allo stesso tavolo Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Niccolò Ghedini, Marina Berlusconi, a tratti Fedele Confalonieri e, al telefono da Roma, Gianni Letta. “Credo che Forza Italia non voterà la fiducia ad un governo di tregua o di transizione - dice Giovanni Toti, il governatore della Liguria da sempre ponte di dialogo tra Matteo Salvini e Forza Italia. “Come credo - aggiunge - che non debba votare la fiducia ad un governo Lega-5Stelle. Però ci sono molti modi per guardare in modo imparziale alla formazione di un nuovo governo”.

Toti lascia molte porte socchiuse. Ma oggi il Quirinale darà l’incarico al “governo neutrale” motivato in ogni passaggio lunedì sera dal presidente Mattarella e che, però non avrà la fiducia del Parlamento. Si apre quindi la nuova campagna elettorale, la seconda in due mesi. Un assoluto inedito, insieme a molti altri, nella storia della Repubblica. Ma i giochi non sono fatti del tutto. La pallina gira ancora nella roulette di “Governopoli”. Del resto uno dei passaggi chiave del discorso del presidente Mattarella sulla mission del “governo neutrale” prevede che “laddove si formasse nei prossimi mesi una maggioranza parlamentare, questo governo si dimetterebbe con immediatezza per lasciare campo libero a un governo politico”.

Il terzo tempo

I “prossimi mesi” sono il terzo tempo che il Capo dello Stato offre ai partiti per trovare una maggioranza politica. Avendo però – questa la sua exit strategy dallo stallo - le spalle coperte da un governo in carica nella pienezza dei poteri (qualora trovasse la fiducia in Parlamento). Il “terzo tempo” è iniziato ieri mattina, quando Berlusconi è tornato al quartier generale di Arcore. E la pratica governo è passata, anche, al vaglio “della famiglia e quindi delle aziende” che, non solo da ieri ma soprattutto da ieri, stanno spiegando al Cavaliere una storia diversa rispetto a quella raccontata finora: acconsentire a che Forza Italia faccia partire un governo Lega-M5s “non significa umiliazione politica” ma, al contrario, “assumere il ruolo dell’unico vero responsabile di fronte ai cittadini, agli elettori di Forza Italia e, ciò che più conta, rispetto al Presidente Mattarella”. Sarebbe, a quel punto, il passo di lato di Silvio Berlusconi – in forme ancora tutte da verificare e definire - la mossa che rispetta la volontà dei cittadini che il 4 marzo hanno chiesto il cambiamento votando in massa Lega e 5 Stelle. In serata, la fumata nera da Arcore spenge progetti di legislatura e strozza sospiri di sollievo in chi, soprattuto Pd e Forza Italia, sperava in un momento di tregua prima di tornare al voto.

Una giornata in apnea

Un’altra giornata in apnea. Ieri mattina, in un Transatlantico affollato per la seduta sulla proroga di alcune Authority, si era fatta largo la voce che “nulla era chiuso” e che “il confronto tra Lega e 5 Stelle e Lega e Forza Italia era ancora in corso”. Alle 12 e 30 Giorgetti è sceso in sala stampa per dare un nuovo messaggio. Anzi, un vero e proprio appello: “Continuiamo a chiedere un gesto di responsabilità a Silvio Berlusconi in modo di permettere la nascita di questo esecutivo. Oggi, domani, nei prossimi giorni continueremo i nostri sforzi per cercare soluzioni possibili”. L’ennesimo giro per far restare il cerino della crisi in mano agli altri? O un nobile appello alla responsabilità del partner per superare il veto politico alla persona? Dopo le parole di Giorgetti, diventa ufficiale l’incontro ad Arcore tra Berlusconi, i figli e i manager delle aziende. Comincia all’ora di pranzo l’ennesima lunga attesa con i riflettori tutti puntati su Arcore. Le linee sono due: far partire i governo politico Lega-M5s con l’astensione di Forza Italia (Ghedini e Taiani); Confalonieri e Marina spingono per l’appoggio esterno. In ogni caso avviare il governo e dare compimento alla legislatura. Sarebbe da irresponsabili tornare a votare a luglio, ancora peggio in ottobre con un governo di “neutrali” che Salvini e Di Maio potranno cinicamente usare in campagna elettorale.

Parlamentari azzurri in pressing

Il pressing della Lega è fortissimo ma lo è anche all'interno di Forza Italia. Una parte del gruppo parlamentare spinge affinchè Berlusconi cambi linea e permetta di far partire un esecutivo. “Sarebbe conveniente – dicono deputati e senatori azzurri - posizionarsi sull'appoggio esterno per poter essere magari ago della bilancia e soprattutto evitare le elezioni”. Anche l’astensione va bene. L’ex premier ha messo nero su bianco che Forza Italia non teme il voto anticipato ma tra i dirigenti il voto è uno spauracchio anche perchè la “golden share” delle liste sarebbe del segretario del Carroccio. E l’ora leghista sul 14% di Forze Italia e già misurata nei sondaggi. “Il muro del no non è così granitico” azzardano molti parlamentari di Fi anche se le capogruppo Bernini e Gelmini rispediscono subito al mittente l’appello di Giorgetti a cui fa seguito un ultimatum. “Qualora Fi opti per il sì al governo del presidente l'alleanza di centrodestra è finita” ha chiarito Giorgetti.

In Transatlantico si parla di “garanzie” per le aziende del Cavaliere, c’è chi azzarda su “tre ministri tecnici di area ma non politici, sulla presidenza della Commissione sulle Riforme, di alcuni sottosegretari”. Soprattutto, sono convinti, "Berlusconi si farà convincere dal fatto che “far precipitare l’Italia sul piano inclinato delle elezioni anticipate potrebbe essere un danno per l’Italia”.

Il silenzio del Colle

A conferma del pressing sul Cav c’è anche il silenzio del Colle sul dream team che dovrebbe dare vita al governo dei “Neutrali”. Mentre occhi e orecchie sono puntate su Arcore, Mattarella incontra le finaliste di Coppa Italia, Juventus e Milan, e di fronte a coach e calciatori, da Allegri e Gattuso, da Buffon a Donnarumma passando per Bonucci, lancia un nuovo messaggio ai partiti: “Un buon arbitro può condurre bene un incontro se ha l’aiuto, la correttezza e l’impegno leale dei giocatori”. Dopo gli 8 minuti di lunedì, anche queste parole sono destinate a restare tra i passaggi chiave della crisi. Mattarella si spinge a chiedere “aiuto”, “correttezza” e “impegno leale”, parole scelte con cura, anche nel loro peso specifico. Possiamo azzardare che l’ “aiuto” lo chieda a Berlusconi che può, con un atto di generosità politica, lasciare libero l’alleato Salvini. Che la “correttezza” sia richiesta ai 5 Stelle, perché, qualora si formi un governo politico, conoscano la differenza tra vincere e stravincere. L’ “impegno leale”, infine, è quello che deve arrivare dal socio Lega che dovrebbe, a quel punto, farsi comunque garante almeno degli interessi delle aziende di famiglia. Non è un caso se nelle ultime esternazioni di Luigi di Maio sia scomparso il conflitto di interessi. E se lunedì, davanti ai giornalisti, il capo politico dei 5 Stelle abbia detto che “ai fini di una maggioranza con la Lega l’unico limite, l’unica cosa che conta, sono i temi”. Da giorni, poi, Berlusconi, è diventato “solo” un politico del passato che nulla c’entra con la domanda di cambiamento arrivata con il voto del 4 marzo.

I messaggi di Giorgetti

Passano le ore, le indiscrezioni aumentano, notizie certe neppure mezza. Arrivano però le anticipazioni delle registrazioni dei talkshow serali che andranno in onda dopo le 21 ma vengono registrare tra le 18 e le 19.30. Dunque prima del comunicato di Arcore. Di Maio fa il solito Di Maio e punzecchia: “Se ci saranno svolte nelle prossime ore, le sapremo dal Quirinale, noi abbiano tratta e insistito per 60 giorni, ora basta”. Più interessante Giancarlo Giorgetti, ospite di Porta a Porta. Il pressing continua alternando bastone e carota. “E’ giusto che nella sua libertà Berlusconi faccia le sue valutazioni: o portare il Paese al voto a luglio o far partire questa sperimentazione tra Lega e M5s dove non è detto che Forza Italia debba stare all’opposizione”.

Il Richelieu della Lega, il lumbard da vent’anni di casa ad Arcore ha rinviato la decisione finale a giovedì “l'ultimo minuto, anzi l'ultimo secondo utile: la speranza o fiorisce o sparisce". Ha anche spiegato che di “trattativa” si tratta ma “di speranza”: “Non abbiamo offerto a Berlusconi ministri d’area: se dovesse nascere questo governo Salvini-Di Maio toccherebbe a loro garantire la rappresentanza dei ministri sulla base delle sensibilità presenti in Parlamento”.

La giornata si chiude nel solito vortice di parole in diretta, registrare, in differita, riportate. Rilanciate dai social. Tutti ad inseguire un frammento di verità e di certezza. Anche il comunicato serale da Arcore non chiude tutte le porte. Ad esempio nega l’appoggio esterno al governo Lega-M5s ma non parla di astensione. Manca ogni riferimento al governo neutrale (Fi voterà a favore, contro o si asterrà?) e alle elezioni anticipate.

Renzi lancia Gentiloni

Il comunicato di Arcore, ad ogni modo, apre nei fatti la campagna elettorale. Matteo Renzi, ospite a Di Martedì, lancia Gentiloni candidato premier e si capisce quali saranno i cavalli di battaglia del nuovo tour elettorale: Lega e 5 Stelle non sono stati capaci di dare un governo al paese, hanno fatto solo propaganda che possono soddisfare e “non trovassero scuse con la legge elettorale perchè il proporzionale puro che volevano loro avrebbe dato gli stessi risultati”. Sono i leader che dovevo tentare e provare accordi. Non viceversa. Se si deve andare al voto anticipato, dice il coordinatore Lorenzo Guerini, “tanto vale andare a luglio”. Le urne mettono in subbuglio il Nazareno. E la sinistra. Le minoranze che chiedono da tempo l’analisi delle cause della sconfitta, dovranno attendere ancora: non è la campagna elettorale il tempo per le verifiche interne. Intanto l’assemblea nazionale è stata fissata per sabato 19. E il tema sarà, soprattutto, a chi affidare il partito in questa ennesima nuova fase molto delicata: Martina, un nuovo segretario o Orfini? Anche perchè sarà, quello, il dominus delle liste.