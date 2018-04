[Il retroscena] "Il commissario" Mattarella rompe il grande stallo. Oggi darà l'incarico alla Casellati

E arrivò così il giorno del “commissario” Mattarella. Il giorno in cui il Presidente della Repubblica è costretto ad assumere la guida delle operazioni nello stallo del post voto. Quello in cui le forze che hanno sbancato le urne del 4 marzo - Lega e Cinque stelle - certificano che nonostante il grande vantaggio numerico non sono in grado di trovare una soluzione politica prigioniere ciascuna di veti e rivendicazioni. Le conosciamo, sono quasi un ritornello dopo 45 giorni di tentativi, dichiarazioni, risposte, allusioni e ben due giri di consultazioni al Quirinale: Di Maio non ne vuole sapere di Berlusconi e Forza Italia che a loro volta non ne vogliono sapere dei 5 Stelle; Salvini non ne vuole sapere di Matteo Renzi e del Pd. E via di questo passo.

Dal Colle non scende neppure un refolo d’aria tanto è blindato. E però si può dire con buona certezza che oggi sarà il giorno in cui il Presidente cesserà solo di ascoltare e proverà direttamente a muovere le sue pedine. Che sono quattro. In ordine di probabilità: incarico esplorativo alla presidente Casellati o al presidente Fico; pre-incarico a Salvini o a Di Maio, i due leader più votati. Quattro mosse. Una è la mossa del cavallo, quella che spariglia i conti a tavolino che vengono fatti in queste ore: investire subito il presidente Fico dell’incarico di trovare una maggioranza. Sarebbe la più sgradita ai 5 Stelle. Sarebbe scacco matto per Luigi di Maio ieri silente e con la faccia scura seduto accanto alla sua capogruppo Giulia Grillo mentre, davanti al premier Gentiloni in aula per riferire sulla crisi siriana, leggeva le tre paginette di un discorso che in altri tempi avrebbe fatto fuoco e fiamme contro la Nato, la Ue e l’Europa e che invece lascerà tracce blande persino nei resoconti stenografici della seduta d’aula.

La chiamata

La giornata oggi inizia con la seduta comune di Camera e Senato per l’elezione di un giudice costituzionale e di due membri del Consiglio superiore della magistratura (Casellati, appunto, e Zanettin, entrambi ex membri laici in quota Forza Italia). Si sa già che le schede saranno bianche e quindi la seduta si dovrebbe chiudere in tarda mattinata. In quelle ore, così come ieri, andranno avanti i contatti tra i leader dei partiti e il Colle per tentare di trovare la soluzione politica. Ipotesi molto residuale. Assai più probabile, invece e salvo slittamenti dell’ultimo minuto, che a metà pomeriggio arrivi la comunicazione che il Quirinale ha convocato uno dei quattro nomi - Casellati, Fico, Salvini, Di Maio - per conferire l’incarico. Sarà poi il prescelto e il segretario generale Ugo Zampetti a spiegare il motivo della scelta e con quale obiettivo.

La Presidente, per prendere tempo

E’ l’opzione più gettonata. E anche la più gradita: un incarico esplorativo alla presidente Elisabetta Casellati piace più o meno a tutti. “Mi sembra possa fare un buon lavoro” ha dato ieri Salvini. La vede con favore Fratelli d’Italia. Per Forza Italia significherebbe che Silvio Berlusconi è ancora centrale nella partita governativa. Persino la pasdaran pentastellata Paola Taverna ha detto che l’avvocato fedelissima di Berlusconi in nome del quale negli anni ha scritto leggi ad personam “è una figura di garanzia e imparzialità”.

La scelta del Presidente del Senato avrebbe il pregio di concedere altro tempo al confronto, magari proprio aspettando - come vorrebbe Salvini - il voto di Molise (22) e Friuli (29) che potrebbe aiutare i partiti più votati ad uscire dall’angolo dei rispettivi veti. Se è vero, come si dice, che in entrambe le regioni la Lega potrebbe letteralmente sbancare (intorno al 33%) e ridurre Forza Italia si minimi termini (intorno al 10%), è chiaro che Salvini avrebbe molti più argomenti per indurre a più miti consigli l’agguerrito Berlusconi. “Dopo il 29 aprile, faccio il governo in quindici giorni” aveva sbruffoneggiato due giorni fa irritando non poco Di Maio. Casellati sarebbe dunque la via soft per cercare una soluzione, è una personalità che ha già saputo unire i voti provenienti da forze diverse e che garantisce l’unità del centrodestra.

Roberto Fico, la mossa del cavallo

Chiamare il Presidente della Camera risponderebbe a logiche assai più “interventiste”. Fico, ad esempio, sarebbe, in quanto incaricato, costretto ad avviare il confronto anche con Berlusconi e Forza Italia realizzando anche che il Cavaliere non è candidabile, non è eleggibile e dunque mettere veti è “un falso problema”. Fico, insomma, sarebbe uno che potrebbe veramente andare a cercare i voti in Parlamento. Con una doppia missione: contare i numeri di un governo di minoranza 5 Stelle con l’appoggio esterno di chi ci sta; o quelli di un governo del terzo uomo, quella personalità terza a cui sarebbe difficile dire di no soprattutto per il Pd. Un nome su tutti: il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. In ogni caso l’incarico a Fico sarebbe la fine della premiership di Luigi Di Maio. La certificazione del fallimento di 45 giorni di trattative con Salvini scommettendo su un divorzio - tra Lega e Forza Italia - che non c’è stato e non ci sarà. Ma non per i timori di presunti vendette mediatiche da parte di Berlusconi. Bensì perché Salvini sa bene che entro breve, se non strappa, potrà essere lui il leader del Centrodestra a quel punto veramente unito. Si tratta solo di aspettare.

In aula, in cerca di indizi

L’informativa al Parlamento del premier Gentiloni sulla crisi siriana, doveva essere l’occasione, per il Quirinale, per capire umori e tendenze. E’ diventato un abbastanza squallido esercizio di trasformismo dove entrambe le forze populiste e sovraniste hanno nascosto la propria anima anti Nato, anti Ue e filo-russa. “Come ci si può fidare di gente capace di dire cose così diverse in un arco di tempo così limitato?” si chiedeva un deputato dem di area renziana. E questo al netto del fatto che i 5 Stelle abbiano o meno cambiato il programma di politica estera a pochi giorni dal voto come ha raccontato ieri il Foglio. I 5Stelle hanno smentito.

Gentiloni ha spiegato prima alla Camera (alle 15 e 30) poi al Senato (18) cosa è accaduto nelle ore prima dell’attacco del 14 aprile, il via libera all’uso delle nostre basi ma solo per i droni e non per i caccia, ha ripercorso tutte le stragi in Siria con i gas chimici, ha detto un sacrosanto no all’uso dei gas e ha spiegato perché l’Italia “non è un paese neutrale ma un paese che 60 anni fa ha scelto dove stare, nella Nato e nella Ue. La nostra - ha aggiunto - è una scelta di campo precisa: stiamo dalla parte della democrazia e della libertà. E non ci può essere stagione sovranista che possa portare al tramonto di questi valori”. Quando ha detto queste parole, in aula al Senato è scattato l’applauso dai banchi del Pd. E’ stato Matteo Renzi, rientrato prima dal Qatar per essere presente alla prima vera seduta del Parlamento, a far partire l’applauso non raccolto dai banchi della Lega e dei 5 Stelle.

A queste parole il sovranista Danilo Toninelli ha risposto chiedendo “mediazione e dialogo, le uniche vie da intraprendere perché l’Italia è fedele all’articolo 11 della carta, ripudia la guerra”. Applausi persino dal presidente emerito Giorgio Napolitano. Mediazione e dialogo “anche con la Russia” erano già stati ampiamente al centro dell’intervento di Gentiloni. La capogruppo alla Camera Giulia Grillo, poco prima aveva letto un intervento di tre paginette dai toni molto moderati, quasi dimessi. Accanto a lei Di Maio silente e smarrito e Manlio Di Stefano, il delegato agli Esteri per i 5 Stelle, più volte ospite di Putin in Russia, a testa bassa. Gli interventi della Lega non hanno in alcun modo ricalcato quello che venerdì aveva detto Salvini. Anzi. “Noi non abbiamo mai messo in discussione l’alleanza atlantica ma mettiamo in discussione il ruolo della Ue e dell’Onu in questa crisi e non solo” ha detto Massimiliano Romeo. Insomma, nessuno strappo, nessuna fuga in avanti. Soprattutto nulla che possa preoccupare o pesare sulle decisioni del Presidente della Repubblica circa l’incarico di governo. Mattarella aveva posto la questione della politica estera e delle alleanze internazionali al centro dei colloqui al Quirinale la scorsa settimana. Possiamo dire che è stato ampiamente rassicurato. I 5 Stelle (Crippa) ieri hanno persino dato via libera ai programmi della Difesa che prevedono l’acquisto di droni per un investimento di 5 miliardi.

Quello che più conta, alla fine della giornata, sono le facce: lunghe e rabbuiate quella di Di Maio e Giorgetti. Silenzioso e preoccupato anche Salvini. “C’è chi chiude un forno e chi cura l’orto” aveva twittato prima di arrivare al Senato. E prima di entrare in aula: “Se fosse per la Lega il governo sarebbe già partito da un mese. Ma se Di maio e Berlusconi continuano a dirsi no-no-no la colpa non è della Lega e l’alternativa è solo il voto”.

Ultimi tentativi

In realtà Salvini, nonostante Di Maio gli abbia chiuso il “forno” in diretta tv la sera prima, fa ancora mostra di credere in un governo centrodestra-5Stelle. Tutta la giornata di ieri è stato un susseguirsi di frenate e aperture. “Sono ottimista, penso che ci sarà un governo a guida centrodestra con la collaborazione, spero, dei 5 Stelle” aveva scritto in un post in mattinata. Ospite in serata a “Di Martedì”, motivo per cui ha lasciato prima l’aula di palazzo Madama, il segretario della Lega ha provocato: “I 5 Stelle non vogliono fare il governo perché c’è Berlusconi ma Berlusconi non è eleggibile, non è candidabile, Berlusconi semplicemente non c’è. Allora mi viene in mente che sia tutto un alibi e una scusa per non andare al governo dove non si possono dire solo dei No”. E comunque, ecco di nuovo l’apertura, “sono disposto a sostenere anche un premier tecnico purché il programma sia il nostro”. L’unica cosa a cui Salvini si rifiuta di credere è che “un elettore 5 Stelle sia contento di un governo in cui Di Maio va a braccetto con Renzi e con la Boschi”.

Ma il Pd non apre il suo forno

A Salvini torna un pizzico di buon umore in serata quando diventa chiaro una volta per tutte che il Pd non ha intenzione di aprire un forno con i 5 Stelle. E che l’unico “forno” che può interessare il Nazareno e tutte le sue anime è quello del presidente Mattarella. “Noi non facciamo il pane con i 5 Stelle” dice Matteo Orfini.

Sono molte, in queste settimane, le pressioni di alcuni giornali e illustri opinionisti che vorrebbero letteralmente spingere il Pd nelle braccia dei 5 Stelle. Non c’è dubbio che la minoranza legata a Emiliano sia convinta di questo. E che Franceschini vada ripetendo che “il Pd non può stare fermo ma deve andare a vedere le carte”. La linea del partito però è unita su un punto: una volta dimostrato che centrodestra e 5 Stelle, i due vincitori del 4 marzo, sono incapaci di dare un governo al paese; una volta chiarito questo punto - e mancano ormai poche ore alla certificazione - allora cambia la partita. E gli interlocutori.

I tre punti di Martina

Però ieri, per qualche ora, si è parlato di “un’apertura del Pd ai 5 Stelle”. Tutta “colpa” di un post del segretario reggente Maurizio Martina che a metà giornata ha scritto: “Noi pensiamo all’Italia. Lasciamo agli altri tatticismi, scontri personali e di potere. Ecco le prime tre proposte del Pd…”. Riguardano la povertà, le famiglie e il lavoro, allargamento della platea che ha diritto al Reddito di inclusione, il salario minimo legale, l’assegno universale per le famiglie con figli”. Il post è diventato in pochi minuti "la prima bozza del contratto del nuovo governo” Pd-5 Stelle. I capigruppo Grillo e Toninelli, dopo un via libera della Casaleggio, hanno persino risposto con una nota ufficiale, “importante passo avanti”. Peccato che lo stesso Martina abbia chiarito in serata e in diretta tv che “non c’è alcuna apertura ai 5 Stelle. Ho semplicemente riproposto alcuni punti, quelli che ritengo più urgenti, del programma del Pd. Sono le nostre proposte concrete che abbiamo già proposto al presidente Mattarella durante le consultazioni a dimostrazione che il Pd non sta sull’Aventino ma rappresenta una minoranza parlamentare responsabile”. Ecco, a questo punto siamo: non s’intravede soluzione. E allora deve scendere in campo il “commissario” Mattarella.