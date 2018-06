Città al voto: avanza il centrodestra, frena M5s. Affluenza in calo ma non in Sicilia

E' stata del 61,19% l'affluenza rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe la percentuale era stata del 67,24% . Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale. In Sicilia hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 927.538 persone pari al 56,44% degli aventi diritto che sono 1.643.135. I dati sono forniti dall'ufficio elettorale della Regione Siciliana. Alle comunali di cinque anni fa aveva votato il 47,64%.

A Brescia confermato Del Bono



Con Emilio Del Bono il centrosinistra conquista Brescia senza dover andare al ballottaggio. Molti i consensi persi dal Movimento fondato da Beppe Grillo, che si ferma sotto il 6%. Il centrosinistra è avanti ad Ancona, unico capoluogo di regione dove si è votato per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. La sindaca Pd uscente Valeria Mancinelli è in vantaggio, con oltre il 40%, sugli altri competitor e se la vedrà al ballottaggio con il candidato civico sostenuto dal centrodestra Stefano Tombolini. Confronto a due a fine giugno ad Avellino dove il candidato del centrosinistra Nello Pizza devrà vedersela con Vincenzo Ciampi del Movimento 5 stelle.



Centrosinistra in vantaggio nelle città toscane



Nelle città toscane, il centrosinistra è in vantaggio sugli avversari, ma il secondo turno non è privo di rischi perché tutti i candidati sono intorno al 30%: a Siena il ballottaggio del 24 giugno vedrà scontrarsi il sindaco uscente Bruno Valentini (Pd) e Luigi De Mossi del centrodestra. Per la poltrona di Massa, Alessandro Volpi sfiderà Sergio Menchini di M5s, mentre a Pisa è testa a testa tra Andrea Serfogli (Pd) e Michele Conti (centrodestra). A Viterbo, dopo aver governato per cinque anni in una coalizione di centrosinistra, il Pd non arriverà al ballottaggio. Si profila, infatti, una netta vittoria del candidato del centrodestra Giovanni Arena. Al secondo turno se la vedrà con Chiara Frontini, della lista civica Viterbo2020, di poco sotto al 17%.

A Terni si va verso sfida tra centrodestra-M5S



Si profila una sfida tra il candidato della Lega e della coalizione di centro-destra, Leonardo Latini, e quello del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, nell'eventuale ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Terni. Escluso il Pd che aveva guidato la città negli ultimi anni. Quando lo scrutinio non è ancora concluso, Latini sta ottenendo il 49,23% mentre De Luca è al 24,82. Si sta invece fermando al 15,01% Paolo Angeletti, candidato del Pd. Il Comune di Terni è andato a elezioni anticipate dopo le dimissioni del sindaco del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo in seguito alla mancata approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente.

Catania: regge 'patto arancino, vince centrodestra



Regge a Catania il 'patto dell'arancino' siglato nel novembre scorso nel capoluogo etneo tra tutto il centrodestra che ha portato alle scorse regionali all'elezioni di Nello Musumeci a presidente della Regione. L'alleanza compatta dello schieramento sceso in campo per sostenere Salvo Pogliese è risultata nuovamente vincente. Lo riconosce il sindaco uscente, Enzo Bianco del Pd, che fa gli "auguri di buon lavoro" al neo eletto, e lo stesso eurodeputato che sottolinea che "il centrodestra unito vince" e ringrazia "Matteo Salvini per l'appoggio elettorale".