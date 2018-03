[Il retroscena] Caos trattative, il Pd si ritrova ago della bilancia. Renzi: “Tocca a loro, a chi ha vinto”. E i 5 Stelle sentono puzza di bruciato

“Matteo sembra assente ma non lo è affatto, è in contatto con tutti…E Franceschini sta facendo la sua parte. Il risultato è che siamo tornati in gioco. Bastava aspettare…” dice il deputato dem. Che la rete di tavoli e tavolini che hanno riempito le cronache questa settimana crollasse per mettere a nudo lo stallo totale a poche ore dall’inizio della XVIII legislatura.

Tra le poche cose certe c’è che il Pd torna in campo dopo due settimane di silenzio e si mette a giocare la sua partita. “Da titolare in quanto secondo partito più votato ma fermamente all’opposizione” precisa il deputato. In campo torna anche, a modo suo, Matteo Renzi, inabissato da giorni ma puntuale la sera della vigilia con la Enews con cui ribadisce la linea: “Hanno vinto, tocca a loro, al Movimento 5 Stelle e al centrodestra. Il Pd farà un’opposizione seria e intelligente”. Parole che irrompono alle nove di sera mentre al quinto piano del palazzo dei gruppi parlamentari a Montecitorio è in corso la riunione decisiva per capire come comincia e da che parte andrà la legislatura. Un messaggio netto, a scanso di equivoci. Casomai qualcuno fosse tentato dal prendere strade diverse.

Azzeramento

Difficile sapere se e quanto Renzi abbia avuto un ruolo nell’azzeramento delle varie ipotesi costruite a tavolino in questi giorni. E quanto lo stesso ruolo abbia avuto il ministro Dario Franceschini, eterno candidato alla presidenza di una Camera. Certo è che il fischio d’ingresso al Pd è arrivato mercoledì pomeriggio dal comunicato di palazzo Grazioli dopo l’ennesimo vertice durante il quale una mano decisamente “quirinalizia” (Gianni Letta?) aveva con misura ed eleganza spazzato i progetti e le spartizioni dei 5 Stelle e riaperto le trattative per l’avvio della legislatura invitando al tavolo tutti i partiti. Un tavolo-tutti-dentro, come negli auspici del Colle, per avviare la legislatura.

lI nuovo tavolo

Viene apparecchiato ieri sera in Sala Tatarella, al quinto piano del palazzo dei gruppi, dove è stato traslocato il piccolo esercito pentastellato. Tutti ospiti, quindi, del primo e più numeroso partito (230 deputati) che in giornata era stato costretto a rinviare l’assemblea dei parlamentari per assenza di informazioni: non sapeva cosa comunicare tranne il no secco alla candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato. “Il nostro voto non potrà mai andare a un condannato” aveva chiuso all’ora di pranzo il senatore Danilo Toninelli, capogruppo 5 Stelle. “E noi restiamo su Romani” aveva confermato alle sette di sera il vertice di Forza Italia riunito in seduta permanente a palazzo Grazioli. Un muro contro muro che affossa l’alleanza di governo M5S-centrodestra. “Mai con Berlusconi” era rimbalzato dai commenti sul Blog delle Stelle al post con il quale Di Maio aveva cercato di tenere aggiornata la base (“… ci sono difficoltà nel percorso che porta all’individuazione dei presidenti delle Camere”). In mezzo a queste porte sbattute in faccia, nel pomeriggio Matteo Salvini ha continuato a sentirsi con Di Maio (“lo sento più della mia mamma”) garantendo l’apertura di “tavoli e tavolini pur di arrivare a una soluzione”.

La Lega conferma il suo passo di lato nella partita delle presidenze, lasciando al junior partner Forza Italia la camera alta e ai 5 Stelle la camera bassa. Per sé, intanto, si è già messa in tasca la regione Friuli Venezia Giulia dove il suo candidato Massimiliano Fedriga ha preso il posto del forzista Tondo.

Niente di fatto

Il problema è che il nuovo tavolo, dal quale Salvini e Di Maio contavano di uscire con la legittimazione al loro schema, salta in poco più di un’ora. Alle 20 e 10 in Sala Tatarella si trovano Brunetta e Romani per Forza Italia; Centinaio e Giorgetti per la Lega (Salvini a quell’ora è in campagna elettorale a Viterbo); Crosetto e La Russa per Fratelli d’Italia; Martina e Guerini per il Pd. All 21 e 15 Brunetta lascia la Sala furioso: “I 5 Stelle non vogliono sedersi allo stesso tavolo con Berlusconi che è il nostro leader, per noi è inaccettabile. Decideremo domani cosa fare”. Si racconta che Berlusconi abbia addirittura fatto la mossa di essere lui a cercare per primo Di Maio. Che non si sarebbe fatto trovare.

Dopo Brunetta, ecco Toninelli che, tra lo stupito e l’incompreso, snoda il seguente ragionamento: “Siamo pronti ad incontrare il leader del centrodestra che è Salvini ma non Berlusconi che sta cercando una legittimazione che i cittadini il 4 marzo non gli hanno dato”. Poi, nel tentativo di far saltare la coalizione: “La Lega era pronta a chiudere sui nomi, Forza Italia no. Da parte nostra c’è totale disponibilità, volevano dare anche due vicepresidenti al Pd per dimostrare che noi rispettiamo la volontà popolare”. Due muri. Che mettono in risalto risalto quanto siano facili le comunicazioni con Salvini La Russa fornisce la chiave di lettura: “La Lega ha fatto il nome di Paolo Romani. Come centrodestra abbiamo cercato una soluzione ma ci siamo scontrati con un blocco: i 5 Stelle enfatizzano la questione dei leader (Salvini sì, Berlusconi no, ndr) ed è tipico di chi non vuole trovare la soluzione. Maurizio Martina certifica il fallimento di un metodo e lo stallo. “Pensavano che ci potesse essere un salto di qualità nel confronto ma non c’è stato. Non possiamo che ribadire che la scelta dei Presidenti merita un lavoro più responsabile e non questo gioco di specchi che abbiamo visto anche stasera”. Cambiare schema. Ma quale? E con chi?

Pd ago della bilancia?

Stamani alle 9 si riuniscono Pd e 5 Stelle per decidere cosa fare. Di Maio ieri sera ha sentito puzza di bruciato e qualcuno ha cominciato a prospettargli la possibilità di una trappola. Alla Camera, dalla quarta votazione, a meno che non escano tutti o votino bianca, servono almeno 350 voti. E’ vero che i 5 Stelle potrebbero votarsi da sola la Presidenza. Ma sarebbe un pessimo segnale. Per questo Salvini ieri sera, un’ora dopo la fine del vertice, ha confermato lo schema dell’inizio: la Camera ai 5 Stelle, il Senato a Forza Italia, per il governo ci si penserà, intanto facciamo partire la legislatura.

Forza Italia va su Romani, almeno alla prima votazione. Resistono alcuni piani B: Casellati e Bernini, due donne. Il Pd alla fine, tra screzi (l’intervista di Zanda che ha posto il veto su due capigruppo renziani), caminetti (banditi da Renzi perché luoghi di inciucio e subito organizzati da Martina), incontri di corrente (ieri pomeriggio Orlando e Cuperlo alla Camera) e prove di collegialità (l’assemblea dei gruppi alle 18), rischia di essere l’ago della bilancia di una situazione molto complicata. All’interno, dove c’è già voglia di verificare la tenuta dei renziani e quanto ancora pesa l’ex segretario. E fuori, per vedere quanto è ferma la linea dell’opposizione. Del “tocca a loro” come ribadito da Renzi. “In tutto questo non escludo neppure che torni in gioco la candidatura di Franceschini qui alla Camera” ipotizzava ieri un dem abbastanza “trasversale”.

Schede bianche e voti tracciati

Ieri erano un po’ tutti a Roma. Lotti è stato visto al Nazareno, “vado dal boss (Martina, ndr)” ha detto a un dirigente. Da quelle parti anche Pittella, Richetti, Debora Seracchiani. Si sono ritrovati tutti alle 18 alla Camera: Lotti, Boschi, Delrio, Orfini, Giorgis, Giacomo Portas, Carla Cantone, Ermini, Malpezzi, Alessia Morani. Il Pd è ridotto a un terzo di quello che è stato nella XVII legislatura. Ci sono combattenti e reduci, alto è il numero dei dispersi. E’ la prima volta che si rivedono dopo lo smacco elettorale.

L’orientamento è di votare scheda bianca almeno nelle prime due votazioni (tutte segrete). Domani, alla terza, potrebbe essere lanciato un candidato di bandiera. “Teresa Bellanova al Senato e Roberto Giachetti alla Camera?” racconta un dem di area renziana.

Di sicuro è meglio evitare conte interne. Difficile quindi assistere tra oggi e domani alla tracciatura delle schede (Paolo Romani; Romani Paolo; P.Romani e via di questo passo). Tanto la resa dei conti è già prevista martedì quando ci sarà da eleggere i capigruppo. I nomi più quotati sono quelli di Lorenzo Guerini alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Gli orlandiani dicono “troppi due renziani doc”. Vorrebbero sostituire Marcucci, il renziano granitico. Guerini è ambasciatore nato, la garanzia di un dialogo sempre aperto con tutti. Girano già anche i nomi dei vicepresidenti (Rosato alla Camera, Russomando al Senato). Dovranno essere decisi uno o due questori e un paio di segretari di presidenza. Quello che spetta all’opposizione di un Parlamento. Minniti, ad esempio, è chiaro che sarà assegnato al Copasir. I renziani con misura sono convinti che l’ex sindaco “controlli l’80 per cento dei gruppi, alla Camera e al Senato. Troppo presto per vedere trasmigrazioni”. Intanto sembra realizzarsi almeno uno dei piani di riserva dell’ex segretario: all’opposizione con decisione ma decisivi.