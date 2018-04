[Il retroscena] Berlusconi si arrende alla Lega, si rimangia il veto sui Cinquestelle e nasconde una grande paura

Un colpo al cerchio e uno alla botte. “Sto con Forza Italia, non tradisco gli elettori”, dice, però, allo stesso tempo, marca visita alle consultazioni dell’ “esploratrice” Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, forzista. Matteo Salvini percorre una via strettissima e lo fa esibendo una equidistanza tra gli azzurri - coi quali si è alleato alle elezioni - e il Movimento 5 stelle, che ha causato non poca irritazione a “casa” di Silvio Berlusconi. “Luigi Di Maio e il Cavaliere smettano di dirsi no a vicenda: gli italiani non si meritano di andare avanti un mese in questo modo”, ha detto il segretario della Lega da Catania, dove è volato nel pomeriggio, “infischiandosene” del giro di consultazioni avviato - in quattro e quattr’otto - dalla seconda carica dello Stato, che ha ricevuto leader e capigruppo nel suo ufficio a Palazzo Giustiniani, proprio alle spalle del Senato.

Centrodestra disunito alle consultazioni

La prima botta alla tenuta “granitica” della coalizione, che alle consultazioni al Quirinale si era presentata unita, il leghista l’ha data quando, in accordo con Giorgia Meloni, ha deciso che stavolta, a questo giro, non avrebbe accettato “conte”, numeri o dichiarazioni “improvvide” del leader di Forza Italia e, pertanto, che i tre partiti si sarebbero presentati separati.

Salvini assente

La seconda è stata la decisione, poi in parte rettificata, di non rispondere all’appello dell’incaricata dal Capo dello Stato, preferendo invece prendere un aereo per la Sicilia, dove era atteso per un comizio. “Come vedete, Matteo Salvini non c’è. Ma è una assenza legata allo scarso preavviso, di sole due ore”, si è giustificato Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio e capogruppo alla Camera, dopo il colloquio al quale era accompagnato dall’omologo al Senato, Gian Marco Centinaio.

Giorgetti possibile premier

I leghisti sono stati la prima delegazione del centrodestra ricevuti dalla presidente e anche quella che si è soffermata più a lungo nello studio. “Abbiamo ribadito che siamo pronti, prontissimi a partecipare a un governo indicato dagli italiani; se dovessero cadere i veti dei Cinquestelle avremmo un governo già settimana prossima”, ha spiegato Giorgetti, che da settimane è indicato come possibile premier “terzo” di un governo centrodestra-M5s con l’appoggio del Pd. “Ma io non mi alleo col Pd nemmeno se me lo chiede Padre Pio”, continua a garantire Salvini.

Il ritorno di Berlusconi

Poi è stata la volta della delegazione di Forza Italia, del ritorno in scena di Silvio Berlusconi, accompagnato dalle capogruppo Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Quello stesso Cavaliere che aveva fatto scendere il gelo sulla coalizione per avere pronunciato al Quirinale quella battuta sulla capacità di “distinguere chi è democratico e chi no”, ha cambiato totalmente atteggiamento e si è “arreso” alla linea politica leghista: “I veti sono venuti a noi dai Cinque stelle. Fi e il suo presidente non hanno mai posto veti all’alleanza di centrodestra con i Cinquestelle”, ha sottolineato il Cavaliere, parlando di sè in terza persona, al termine dell’incontro. Di più. “Il centrodestra è la coalizione vincente e spetta a noi indicare il candidato presidente del Consiglio. La Lega, avendo avuto più voti, deve esprimere questo candidato”, ha aggiunto.

Tocca a Salvini, dunque, o forse a Giorgetti. “Abbiamo le nostre idee su come potrebbe esser risolta la questione urgente del governo del Paese, ma non credo sia questo il momento per dichiararlo”, ha aggiunto.

Il test Molise

In compenso oggi Berlusconi non sarà in Molise, dove pure era atteso per dare una mano al “suo” centrodestra che sarebbe in forte recupero proprio sui Cinquestelle, ma rimarrà a Roma in vista di un “secondo giro” di colloqui con l’ “esploratrice”. Sentite queste parole, il numero due leghista si è premurato di far sapere che “Berlusconi si è dimostrato aperto, che queste novità sono positive, valutate positivamente” e che quindi, in caso di nuovo ciclo di incontri, Salvini sarà presente in prima persona. “Non ho alcuna intenzione di rompere la coalizione e di lasciare fuori Forza Italia, non intendo tradire in alcun modo il mandato degli elettori”, gli ha fatto eco, mandando segnali distensivi Salvini, a margine di un comizio.

L’ipotesi di abbandonare Fi

Tutto rientrato? Per niente. Perché è stato sempre il numero due della Lega a pronunciare - a Porta a Porta - una frase sibillina che è tornata a preoccupare il fondatore di Fininvest: “Uno dei veti di Di Maio deve cadere; tra rinunciare a fare il premier e togliere il veto su Silvio Berlusconi, almeno uno…”. Secondo i forzisti sarebbe quindi ancora contemplata l’ipotesi che nel caso i Cinquestelle accettassero di sostenere Salvini a Palazzo Chigi questi potrebbe abbandonare Fi al suo destino. Per scongiurare questo rischio il Cavaliere ha ribadito ancora ieri, rispondendo proprio al candidato premier pentastellato, che “i partiti del centrodestra sono insieme da molti anni, partecipano alle elezioni regionali, governano in diverse regioni e 172 parlamentari sono stati eletti insieme, in coalizione”.

Regioni e comuni a rischio

In caso di crisi del centrodestra, dunque, sarebbero a rischio Regioni e centinaia di amministrazioni comunali. Converrebbe alla Lega, perdere la guida di Lombardia, Veneto e Liguria? “Abbiamo ribadito che nonostante i numerosi passi avanti fatti da Fdi con l’apertura al dialogo con M5s, ci pare che gli altri non abbiano la stessa disponibilità e registro una rigidità nel dialogo con centrodestra che mi colpisce”, ha chiuso la giornata Giorgia Meloni, ultima protagonista della primo giro di consultazioni a Palazzo Giustiniani, dove era accompagnata da Fabio Rampelli e Guido Crosetto. “Il dialogo è rispetto della volontà popolare, ma non rescindiamo dalla guida del governo al centrodestra, segnatamente da Matteo Salvini”, ha aggiunto. Fatto sta che, nel giro di poche ore, il “rammendo” messo dal Cavaliere sullo sfilacciamento del centrodestra sembra avere funzionato e prodotto un risultato positivo. Ieri in serata Berlusconi, Salvini e Meloni avrebbero deciso di presentarsi uniti e non più separati, questa mattina, al secondo giro di incontri con la Casellati. Il Cavaliere non andrà in Molise dove era atteso, Salvini tornerà da Catania e la Meloni si è ritagliata un buco nell’agenda, di modo da poterci essere contemporaneamente con gli altri. Cosa si inventerà questa volta il leader di Fi per attirare l’attenzione?