Yemen: appello Onu per stop ostilità

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - "Il modo più efficace per affrontare la sofferenza umanitaria in Yemen è porre fine al conflitto": lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in una nota del suo portavoce. Rinnovando il suo "appello a tutte le parti affinché cessino le ostilità e si impegnino significativamente con le Nazioni Unite per raggiungere una soluzione politica duratura". "Alla luce della terribile crisi umanitaria in Yemen, accolgo con favore la notizia che cinque petroliere che trasportavano 180.000 litri di carburante hanno raggiunto Marib, come parte del piano della Coalizione per facilitare l'azione umanitaria nel paese", ha continuato. E la Coalizione si è impegnata ad "aumentare le consegne di carburante a 1 milione di litri a settimana" nel prossimo futuro. "Apprezzo anche l'impegno di un miliardo di dollari da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per sostenere l'azione umanitaria, oltre all'impegno a raccogliere altri 500 milioni da altri donatori nella regione", ha precisato.