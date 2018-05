World Press Day, Unesco: non accontentatevi di un solo giornale

New York, 3 mag. (askanews) - Nel World Press Freedom Day l'Unesco lancia una campagna che raccoglie le adesioni di 36 media, tra cui Repubblica, che insieme al New York Times, al Wall Street Journal e ad altri quotidiani internazionali e locali inviata a non leggere un solo giornale ma a consultare più fonti. "Leggi di più. Ascolta di più. Capisci di più", sostiene la campagna pensata dalla agenzia creativa Droga5.Oggi il quotidiano di New York ha pubblicato in pagina e online la pubblicità: "Non leggere solo il New York Times. Leggi anche il Wall Street Journal. Guarda CNN. Ascolta NPR...". "Non puoi comprendere il mondo da un solo punto di vista", sostiene l'annuncio che appare sul New York Times e invita, come primo quotidiano, a leggere il Wall Street Journal, da sempre su una linea politica opposta alla testata liberal.Anche Repubblica ha pubblicato la pubblicità, contenuta in un breve video: "Tutto inizia con una stampa più libera". Repubblica è l'unico media italiano ad aver aderito alla campagna, insieme a gruppi internazionali, soprattutto americani. L'Unesco, l'agenzia dell'Onu che tutela la cultura e l'educazione, festeggia il 25esimo World Press Freedom Day con decine di eventi in tutto il mondo per celebrare la libertà di stampa e per ricordare i giornalisti che sono morti per fare il proprio lavoro.