Usa: stop a tolleranza zero contro migranti irregolari con figli

New York, 26 giu. (askanews) - La massima autorità statunitense per la sicurezza dei confini, Kevin McAleenan, ha dichiarato che la sua agenzia, la Customs and Border Protection, ha temporaneamente bloccato la strategia della 'tolleranza zero' voluta dal presidente Donald Trump, che prevede che tutti i migranti entrati irregolarmente siano perseguiti penalmente; al momento, invece, non saranno perseguiti i migranti arrivati con figli minorenni.McAleenan ha detto che la sua agenzia e il dipartimento di Giustizia dovrebbero essere d'accordo sulla necessità di "perseguire penalmente gli adulti senza che rimangano a lungo separati dai loro bambini". L'Immigration and Customs Enforcement, però, non ha abbastanza spazio per ospitare le tante famiglie che continuano ad arrivare negli Stati Uniti irregolarmente e, di conseguenza, molte saranno velocemente rilasciate. Questo significa il ritorno alla politica del 'catch and release' di Barack Obama, fortemente criticata da Trump.Già nei giorni scorsi, il presidente di un sindacato degli agenti del Border Patrol - l'agenzia federale che si occupa di pattugliare e controllare i confini - aveva detto alla Cnn che l'ordine esecutivo firmato da Trump, che prevede che le famiglie arrestate al confine restino unite anche durante la detenzione, non lascia altra scelta. "Dovremo rilasciarli tutti" ha detto Brandon Judd, dato che i tribunali hanno di fatto imposto una detenzione massima di 20 giorni per i bambini.