Trump: migranti che invadono gli Usa vanno espulsi senza processo

Washington, 25 giu. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che i migranti che "invadono" gli Usa non hanno diritto ai procedimenti giudiziari previsti dalla legge, ma vanno espulsi immediatamente. "Non possiamo permettere a tutta questa gente di invadere il nostro Paese" ha scritto Trump su Twitter stanotte. "Quando arriva qualcuno dobbiamo immediatamente, senza giudici o procedimenti giudiziari, riportarlo da dove è venuto" ha aggiunto. Pochi giorni fa il presidente ha fatto una brusca retromarcia sulla politica di separare i bambini dai genitori che entrano clandestinamente negli States a seguito di un'ondata d'indignazione negli Usa e all'estero. A maggio e giugno oltre 2.300 bambini sono stati separati dai genitori. "Il nostro sistema è una presa in giro di una buona politica migratoria e della legge e dell'ordine" ha scritto ancora Trump, che ha sempre tentato di legare l'immigrazione al crimine.(fonte Afp)