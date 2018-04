Trump menti' per classifica Forbes

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Donald Trump menti' sull'entita' della sua ricchezza personale per entrare nella top 400 di Forbes, la classifica dei Paperoni americani. Ad accusare il tycoon e' il reporter Jonathan Greenberg, che alla Cnn ha raccontato come l'episodio risalga al 1984. L'attuale presidente americano fece figurare 5 milioni di dollari come 100 milioni di dollari, un escamotage che gli permise di guadagnare l'accesso alla prestigiosa lista che oggi continua ad essere guidata da Bill Gates seguito da Jeff Bezos, Warren Buffett e Mark Zuckerberg. Attualmente Trump e' alla 248/ma posizione nella classifica dei 400 piu' ricchi d'America e al 766/mo posto in quella dei piu' ricchi al mondo, con una ricchezza personale di 3,1 miliardi di dollari contro ii 3,7 miliardi del 2016.