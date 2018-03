Attentato in Francia, lettera-testamento a casa del killer: 'L'ho fatto per l'Isis'. Morto il gendarme eroe

Gli inquirenti francesi impegnati nelle indagini sull'attentato di ieri nel sud della Francia hanno ritrovato nella casa del killer a Carcassonne "una lettera-testamento manoscritta nella quale" Radouane Lakdim "fa allusione all'organizzazione dello stato islamico": è quanto riferisce la tv Lci.

Le indagini

Gli inqurenti, dal canto loro, sono chiamati a verificare le motivazioni di Lakdim, il quale non sembrava essere più una minaccia agli occhi delle autorità transalpine. Francese d'origine marocchina, 25 anni, Redouane Lakdim ha realizzato diversi attacchi a Carcassone e nella piccola città vicina di Trebes, prima di essere abbattuto. Si è presentato come "un soldato" dello Stato islamico (Isis), gruppo che ha rivendicato poco dopo gli attacchi."Avevamo seguito" Lakdim, ha spiegato Collomb, "e pensavamo che non si fosse radicalizzato", ma "è passato bruscamente all'azione". L'uomo viveva a Carcassonne ed era stato messo sotto osservazione "a causa dei suoi legami col movimento salafita", per il procuratore di Parigi Francois Molins. Ma in seguito sembrava aver cambiato registro.Ad agosto 2016 si era fatto un mese di prigione preventiva per "porto d'armi proibita", "uso di stupefacenti" e "rifiuto di ottemperare". Nel 2016 e 2017 era stato ancora dai servizi maq non aveva rivelato "alcun segno precursore che lasciasse presagire un passaggio all'atto terroristia", secondo Molins. Quindi la sorveglianza era stata interrotta.

Fermato un amico del killer a Carcassonne

Un minorenne amico di Redouane Lakdim è stato posto in stato di fermo nell'ambito delle indagini sull'attentato: è quanto rivelano fonti vicine all'inchiesta citate da Bfm-Tv. Nato nel 2000, il ragazzo è stato fermato questa notte per associazione terrorista. In Francia, il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore contro le normali 24 o 48 ore.

Morto il gendarme "eroe"

E' infine morto per le conseguenze delle ferite riportate Arnaud Beltrame, l'ufficiale della Gendarmeria francese che s'era sostituito agli ostaggi nell'azione di un jihadista autore degli attacchi a Carcassonne e Trebes. La morte "da eroe" dell'ufficiale, come l'ha definita il presidente transalpino Emmanuel Macron, porta a quattro il bilancio dell'azione di Redouane Lakdim, freddato anche lui da un raid della polizia.Macron ha reso omaggio al tenente colonnello 45enne "caduto da eroe", dicendo che "merita l'ammirazione dell'intera nazionale". Il il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha dichiarato che il gendarme "è morto per la Patria, nessuno in Francia dimenticherà il suo eroismo, il suo coraggio. Il suo sacrificio".

Madre gendarme: "Mi direbbe 'ho fatto il mio lavoro"

"Sapevo che doveva per forza trattarsi di lui": la madre di Arnaud Beltrame si confida dopo la morte del figlio ai microfoni di RTL. "E' sempre stato così - ha detto la donna - lui ha sempre fatto tuttI per la patria, da quando è nato". "Era la sua ragione di vita - ha aggiunto - quella di difendere la patria". "Oggi - ha continuato - mi direbbe 'mamma ho fatto soltanto il mio lavoro'. Faceva parte del suo modo di essere".

Hashtag #TousGendarmes

Pioggia di omaggi in tutta la Francia per onorare Arnaud Beltrame. Dopo i solenni omaggi del mondo politico e istituzionale, si moltiplicano sulla rete i messaggi di condoglianze e solidarietà con l'hashtag #TousGendarmes, "Siamo tutto Gendarmi".