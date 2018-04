Raid in Siria, Salvini: "Pazzesco, fermatevi". Berlusconi: "Meglio tacere"

Prima e durante le elezioni si erano dichiarati eterno amore, ora sembrano due separati in casa. "Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando per altro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco, fermatevi", ha commentato Matteo Salvini su twitter sull'attacco in Siria. "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla", ha replicato il leader di FI, Silvio Berlusconi, che così ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Gb.

Un botta e risposta che non può rimanere inosservato in questo particolare momento politico del nostro Paese. E’ la dimostrazione che fra i due leader del centrodestra non scorre al momento buon sangue. Salvini, comunque, qualche ora dopo ha replicato al suo ‘alleato’ con un’altra urticante uscita. "L'attacco alla Siria di questa notte è sbagliato. Apprezzo l'intervento di Gentiloni che non ha concesso le nostre basi", commentato il leghista in una diretta video con la quinta edizione Dialoghi Eula, festival della buona politica, che si conclude oggi a Villanova di Mondovì. "I missili lanciati contro la Siria sono uno sbaglio perché danno fiato ai terroristi islamici. Le controversie internazionali non vanno risolte coi missili cosiddetti intelligenti, ma con il dialogo", ha anche fatto notare.

Ovviamente, l’argomento non può non essere all’ordine del giorno, anche al leader politici ha espresso liberamente il loro parere sul momento storico. "Alcuni che hanno commentato l'intervento" in Siria "lo hanno fatto con superficialità. Penso a Salvini in primis", ha attaccato il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, in un passaggio del suo intervento all'assemblea lombarda del partito, a Milano, che invita a "riflettere sulla responsabilità che ha la comunità internazionale rispetto a questi fatti drammatici". "Il dovere dell'Italia - ha poi ribadito Martina - è quello di stare con l'Europa e con la comunità internazionale".

"L'attuale stallo politico non è certo favorevole a situazioni complesse come quella del raid di Usa, Inghilterra e Francia in Siria, ma il restare fermi a guardare del governo Gentiloni non rappresenta certamente un bene per l'Italia nel consesso europeo ed è tanto più dannoso dopo il risultato uscito dalle urne" ha spiegato Lucio Barani, presidente del gruppo Ala al Senato nella scorsa legislatura. E aggiunge: "Il decisionismo che ci ha fatto grandi nel mondo, di Craxi prima e Silvio dopo, è stato purtroppo soppiantato dall'antieuropeismo di Salvini e dal silenzio del partito guidato da un comico arrogante e incapace che hanno determinato un immobilismo, tanto in politica interna che estera, dinanzi al quale l'attuale esecutivo è costretto a soccombere, non avendo la forza e l'autorevolezza necessaria a farvi fronte".

"Non è il momento delle polemiche o dei distinguo. Sulla situazione siriana ci deve essere il pieno sostegno di tutti all'azione del governo. Così come deve essere chiaro a tutti che non è ovviamente in discussione la collocazione internazionale dell'Italia", affermato Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria nazionale del Pd. "A chi, come è accaduto anche di recente, ha sostenuto posizioni quantomeno ambigue va ricordato che cade proprio in questi giorni l'anniversario della scelta dell'Italia in direzione dell'Alleanza atlantica. Siamo in un momento delicato e non si può essere ambigui. Chi, come Salvini, si propone di formare un possibile governo e di guidarlo non può sostenere posizioni che possono danneggiare gli interessi nazionali nel mettere in discussione una storica scelta strategica", ha concluso.