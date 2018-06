Migranti, Trump contro Berlino e Ue: qui non voglio stessi errori

New York, 18 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, difende la sua "tolleranza zero" sull'immigrazione irregolare, accusando i democratici e citando come esempio da non seguire quello della Germania e dell'Europa in generale. "La popolazione della Germania si sta rivoltando contro i suoi leader" ha scritto Trump, che su Twitter definisce "debole" la coalizione a Berlino. "Il crimine in Germania sta aumentando. Grossi errori sono stati fatti in tutta l'Europa, permettendo a milioni di persone di entrare". "Non vogliamo che ciò che sta accadendo in Europa accada anche da noi!".Poi, l'attacco agli avversari politici negli Stati Uniti: "Perché i democratici non ci danno i voti per mettere a posto le peggiori leggi sull'immigrazione al mondo? Dove sono le proteste per gli omicidi e i crimini causati da gang e criminali, inclusa la MS-13 (una banda centroamericana, ndr), entrati illegalmente nel nostro Paese?".