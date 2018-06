Migranti, cargo Maersk al largo di Pozzallo: attendiamo isttruzioni

Copenaghen, 25 giu. (askanews) - L'armatore danese Maersk Line ha confermato che un suo portacontainer con a bordo 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo resta bloccato al largo della Sicilia nell'attesa di una risposta delle autorità italiane. "Il porto più vicino è Pozzallo in Sicilia" ha detto all'Afp Mikkel Elbek Linnet, portavoce di Maersk Line. "La nave riceve un sostegno opportuno da parte del Centro di coordinamento dei soccorsi marittimi, che ha permesso sabato a cinque persone, soprattuto bambini e una donna incinta, di sbarcare" ha detto Linnet. L'equipaggio attende "le istruzioni delle autorità" ha aggiunto."Mi aspetto che il governo italiano attui una soluzione che faccia sì che i migranti non restino a bordo della nave" ha detto la ministra dell'Immigrazione e dell'integrazione danese Inger Støjberg all'agenzia Ritzau. "Sono migranti che si dirigevano in Italia, spetta all'Italia accoglierli".Il portacontainer Alexander Maersk ha cambiato rotta dopo aver ricevuto un segnale di pericolo venerdì mattina, mentre era in rotta dallaa Libia a Malta. E' arrivato al largo di Pozzallo nel tardo pomeriggio di venerdì. Il Centro di coordinamento ha consegnato "rifornimento alla nave, in particolare cibo e coperte" ha detto l'armatore. Dal 2015 la Alexander Maersk ha partecipato a sette operazioni di salvataggio e ha accolto profughi a bordo tre volte.(fonte Afp)