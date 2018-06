Odissea finita per Aquarius: la nave dei migranti è arrivata a Valencia

Dopo giorni di navigazione, per i migranti dell'Aquarius l'odissea è finita: sono arrivati a Valencia. Applausi sono scattati a bordo della Nave Dattilo da parte dei migranti appena ha attraccato al porto spagnolo. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano spagnolo El Pais, i primi a mettere piede a terra, con uno zaino rosso sulle spalle, sono stati i 60 minori non accompagnati (52 maschi e 8 femmine), che erano a bordo della nave della Guardia Costiera Italiana, sulla quale viaggiavano in totale 274 migranti. I minori sono stati identificati e assistiti dallo staff di Save the Children. Poi anche la nave Aquarius con 106 migranti a bordo è attraccata a Valencia. La Dattilo, che assieme alla nave Aquarius e alla Orione ha navigato per nove giorni, è stata la prima delle tre a ormeggiare intorno alle 6,50. L'ultima a entrare nel porto sarà l'Orione, che trasporta 250 migranti.

I permessi di soggiorno per "circostanze eccezionali"

Secondo quanto scrive El Pais, la legge spagnola sull'immigrazione consente di concedere permessi di soggiorno per "circostanze eccezionali", e ai migranti in arrivo nel Paese sarà applicata questa formula. Avranno un permesso temporaneo di 30 giorni per rimanere in Spagna per ragioni umanitarie, quindi non entreranno irregolarmente e avranno tempo per preparare la loro documentazione.

"L'Italia ci ha respinto ma Dio non lo farà mai"

"La guardia costiera ci ha salvati. Piangevamo tutti perché eravamo da 20 ore in mare e loro ci hanno tranquillizzato. Mi chiedo perché l'Italia ci ha respinto. Ci deve essere una ragione. Qualsiasi cosa accada, c'è sempre una ragione. Ma Dio ha un piano migliore per noi. L'Italia ci ha respinto ma Dio non lo farà mai". Queste le parole di uno dei migranti a bordo dell'Aquarius.

Salvini: "Non siamo piú gli zerbini d'Europa"

"La Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d'Europa". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.

Toninelli: "E' un momento storico"

Per il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli si tratta di "un momento storico". "Nave #Aquarius è attraccata da poco a Valencia - ha commentato su Twitter Toninelli -. Comando Guardia Costiera conferma: a bordo nessuna criticità particolare. E' un momento storico. L'esempio della Spagna sia solo l'inizio di una nuova stagione di solidarietà europea". Il viaggio di Aquarius è stato lungo e difficile. Nove giorni di navigazione, durante i quali il maltempo non ha giocato a suo favore.

MSF: "I migranti hanno tirato un sospiro di sollievo"

"E' stato un viaggio difficile caratterizzato anche dal maltempo - ha detto Claudia Lodesani, presidente di Medici Senza Frontiere Italia -. L'atmosfera a bordo si è rilassata", nel momento in cui i migranti hanno visto terra, quella che ogni volta lambivano tra Sicilia, Sardegna e Baleari, pensavano fosse il tanto atteso approdo. "Quando hanno visto il porto, tutti - persone salvate ed equipaggio - hanno tirato un sospiro di sollievo". "Noi ci auguriamo - ha sottolineato Lodesani - che questa sia la prima e ultima volta": quei migranti soccorsi in mezzo al mare "sono persone che hanno già fatto un percorso migratorio difficile, hanno vissuto l'orrore della Libia, sono sopravvissute al deserto" e poi, aggiunge Lodesani, "tre navi, la nostra, più le due che hanno accompagnato l'Aquarius", la Dattilo e l'Orione, "sono fuori dalla zona di soccorso (Sar) per almeno due settimane".