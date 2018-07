[L’analisi] Che disastro Macron, vincere i mondiali non basta. Crollo del 50 per cento nei sondaggi

Vincere un mondiale non basta. Per il Presidente francese Macron, in caduta libera nei sondaggi non funziona l’effetto trascinamento della vittoria dei Bleus in Russia, e così l’enfant prodige della politica transalpina perde altri due punti di gradimento in patria: se l’82% degli intervistati dalla società di ricerca Odoxa dichiara che la vittoria ai mondiali ha un effetto galvanizzante sull’orgoglio nazionale, il 61% però tiene ben distinto lo sport dalla politica, rispondendo di non essere soddisfatto del proprio presidente. Qualcuno forse dalle parti dell’Eliseo contava sulla formula rivitalizzante del classico panem et circenses, che dai tempi degli imperatori romani indirizza la simpatia del popolo verso il potere di turno. Ma la luna di miele tra Emmanuel Macron e i francesi sembra esaurita da tempo, infranta fra le barricate degli scontri di piazza e degli scioperi ad oltranza organizzati dalla CGT contro la riforma del lavoro, poi contro quella della società ferrotranviaria francese, infine contro quella dell’Università. Insomma. Mezzo paese contro. E non aiutano le notizie delle ultime ore che rivelano come nei tafferugli durante la manifestazione del primo maggio a Parigi, alla carica degli agenti anti-sommossa su alcuni giovani manifestanti abbia partecipato -senza alcun titolo- anche Alexandre Benalla, ex responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron durante la campagna presidenziale ed oggi suo collaboratore all’Eliseo, dove sovraintende all’organizzazione degli eventi. La notizia, pubblicata in esclusiva da Le Monde, ha destato scalpore: la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “violenza commessa da una persona incaricata di una missione di servizio pubblico”e“usurpazione delle funzioni” delle forze di polizia. Benalla è stato sospeso per 15 giorni dalle sue mansioni, poi reintegrato nell’ufficio di gabinetto della Presidenza. E solo dopo lo scandalo licenziato.

Difficilmente questo basterà a placare l’indignazione dell’opinione pubblica, già perplessa per altri scandali di natura diversa ma non meno dannosi per il presidente Macron: come quando, un mese fa, con le piazze in fermento e i sindacati sul piede di guerra è finito nell’occhio del ciclone per le sue spese pazze: un servizio completo di 1200 pezzi in porcellana di Sévres e una piscina nella residenza estiva del Forte di Brégancon. E di certo a risollevare le quote del presidente non basterà il siparietto della Marsigliese cantata coi calciatori della Nazionale al loro trionfale rientro a casa o quello con Pogba che lo ha invitato simpaticamente a imitare il gesto del “dab”, ispirato alla cultura rap durante le foto-ricordo all’Eliseo.

E' come se dopo la sbornia elettorale delle presidenziali 2017, d’improvviso il paese avesse scoperto che l’alternativa alle destre populiste incarnata dal movimento di En Marche, fosse ancora una volta una ricetta di destra, priva peraltro delle sfumature “sociali”offerte da Marie Le Pen al suo elettorato di riferimento. Destra liberale in campo economico, europeista quel tanto che serve a salvaguardare gli affari finanziari, pochissimo incline alla mediazione coi corpi intermedi. Non stupisce dunque il calo vertiginoso dei consensi, attestato sotto il 50% di cui è protagonista il partito di Macron. Ed ora, c’è da scommetterci, la discesa proseguirà.