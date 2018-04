Giappone, Akihito non parteciperà a cerimonia successione Naruhito

Roma, 4 apr. (askanews) - Il giorno dopo l'abdicazione, Akihito non presenzierà alla cerimonia del primo maggio 2019 con la quale il nuovo imperatore del Giappone, il figlio Naruhito, assumerà le funzioni ricevendo i tre simboli della regalità. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Kyodo, citando fonti dell'Agenzia del palazzo imperiale.Akihito abdicherà formalmente il 30 aprile e, in quell'occasione, si terrà una cerimonia di stato. Non sarà invece presente alla rituale cerimonia del giorno seguente, con la quale Naruhito riceverà i tradizionali tre simboli della regalità: la spada Kusanagi, lo specchio Yana no kagami e il gioiello ricurvo Yasakani no magatama. Da quel momento, l'attuale principe imperiale sarà già nel pieno delle sue funzioni.Il capo di gabinetto Yoshihide Suga, che funge da portavoce del governo di Tokyo, il 30 marzo ha precisato che le componenti di genere femminile della Famiglia imperiale, compresa quindi la futura imperatrice consorte Masako, non potranno assistere a questo rito. Non si tratta di una novità, perché anche nella precedente successione imperiale, che data al 1989, le donne non presero parte alle cerimonie. Questo elemento è solitamente collegato col fatto che la Legge sulla Casa imperiale stabilisce che solo i maschi possono ascendere al Trono del Crisantemo. E', inoltre, da stabilire se anche i membri minorenni della Famiglia imperiale potranno presenziare, in particolare il giovane principe Hisahito, che ha 11 anni ed è nella linea di successione.La solenne cerimonia del primo maggio sarà solamente il primo appuntamento di una complessa serie di rituali e cerimonie che sono in via di definizione con un puntiglioso lavoro. La scorsa settimana il governo di Tokyo ha stabilito che il 22 ottobre 2019 si terrà la seconda importante cerimonia, il "Sokui", che è la vera e propria "intronazione" (l'Imperatore del Giappone non ha una corona), con la quale l'imperatore viene dichiarato tale e presentato all'interno e all'estero come nuovo Tenno. Il giorno dopo il primo ministro offrirà una cena agli ospiti stranieri.Il rituale più atteso è però il Daijosai ("Festa del Grande Ringraziamento". Suga ha comunicato che il governo pensa di fissare questa importante e antica cerimonia per il 14-15 novembre, ma la data non è ancora definitiva. Si tratta di un rito nel quale il Tenno ha un contatto diretto con la sua antenata, la dea del sole Amaterasu-O-Mikami, e quindi è in qualche modo connesso a una discendenza divina della Famiglia imperiale. Il defunto imperatore Hirohito ha rinunciato con la sconfitta nella seconda guerra mondiale al carattere divino dell'istituzione che era da lui incarnata e la Costituzione ha sancito una funzione civile del sovrano.Il Daijosai è una cerimonia molto complessa e articolata. Nella prima parte il Tenno mangia del riso speciale (coltivato da particolari famiglie, conservato in un santuario shintoista e purificato in riti shintoisti). Contemporaneamente viene allestita una struttura in legno composta di due capanne con due stanze ciascuna, che rappresentano la casa dell'ex imperatore e quella del nuovo. Alternativamente vi si svolgono in più momenti della giornata rituali. L'ultimo, che ha luogo per diverse ore nella notte nella seconda capanna, è un momento di comunione tra il Tenno la divina antenata Amaterasu.Akihito ha chiesto lo scorso anno di abdicare per la sua età e per le sue condizioni di salute. Il governo, dopo un complesso dibattito, ha proposto una legge, poi approvata dalla Dieta, che consente l'abdicazione "una tantum" dell'Imperatore uscente. Erano circa 200 anni che un imperatore non lasciava da vivo il Trono del Crisantemo. Naruhito diventerà il 126mo Tenno in una dinastia che rivendica il primato di più antica famiglia regnante al mondo.