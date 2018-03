Francia, Annie Leibovitz farà reportage fotografico su Macron

Roma, 14 mar. (askanews) - La fotografa Annie Leibovitz sta preparando una reportage fotografico sul presidente francese Emmanuel Macron per la rivista americana Vanity Fair."Questa è la prima volta dall'inizio del mandato che l'Eliseo ha aperto le sue porte a un fotografo, a parte il fotografo ufficiale Soazig de la Moissonnière. Abbiamo accettato il progetto di Vanity Fair perché la Leibovitz è una grande artista ", ha detto una fonte dell'Eliseo.Annie Leibovitz è arrivata a Parigi ieri mattina, ha visitato l'Eliseo, ha seguito il presidente per due ore e ha partecipato al consiglio dei ministri questa mattina, quindi seguirà la visita in Indre-et-Loire oggi e domani, poi la Fiera del libro, e probabilmente l'arrivo di Merkel Venerdì ", ha spiegato la fonte.La fotografa americana, già compagna di Susan Sontag, è nota in tutto il mondo per i suoi ritratti di celebrità, dalla regina Elisabetta alla famiglia Obama a tutti i più grandi attori di Hollywood. La Leibovitz aveva già fotografato nel 2008 la First Lady Carla Bruni Sarkozy,sul tetto dell'Eliseo.