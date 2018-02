Ex Casa Bianca ora al Grande Fratello

(ANSA) - WASHINGTON, 8 FEB - Aveva acquisito notorietà come concorrente del reality show The Apprentice condotto da Donald Trump. Poi il tycoon l'aveva portata con sé alla Casa Bianca. Omarosa Manigault Newman è stata però licenziata lo scorso dicembre dalla West Wing con voci di conflitti insanabili. Adesso è entrata in un'altra 'casa', quella del Grande Fratello, e qui ha cominciato a parlare della sua esperienza in politica, fino ad affermare che a suo avviso "le cose non vanno bene" con la presidenza Trump, oltre al fatto che si sentiva perseguitata dai tweet del presidente, in particolare atterrita dall'ansia di quale sarebbe stato il prossimo tweet-bomba. Newman è tra i concorrenti del reality 'Celebrity Big Brother' e, stando ad un filmato distribuito dalla Cbs che manda in onda il programma e ripreso dai media Usa, si è lasciata andare a queste confidenze parlando con un altro concorrente e la conversazione è stata colta dalle telecamere.