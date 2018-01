Diplomazia olimpica alla prova: colloqui tra Nord e Sud Corea il 9 gennaio

Roma, 5 gen. (askanews) - La diplomazia olimpica del presidente sudcoreano Moon Jae-in ha ottenuto un punto importante oggi: la Corea del Nord ha accettato l'apertura di colloqui formali, che mancavano da dicembre 2015. Il 9 gennaio le delegazioni delle due Coree dovrebbero vedersi a Panmunjom, il villaggio dell'armistizio, per discutere i rapporti bilaterali e l'eventuale partecipazione della Corea del Nord ai Giochi invernali di Pyeongchang che si terranno a febbraio.L'OK nordcoreano ai colloqui è arrivato alle 10.16 di stamani (2.16 in Italia) - ha spiegato il ministero dell'Unificazione di Seoul che cura i rapporti con Pyongyang - via fax. Secondo quanto ha scritto il giornale sudcoreano JoongAng Ilbo, da parte nordcoreana non sono arrivate richieste o controfferte particolari. I colloqui avranno luogo nella Peace House di Panmunjom, il grande edificio della Zona smilitarizzata che divide le due Coree sempre presente nelle immagini del confine più militarizzato del mondo.Il ministero ha spiegato che molti dei temi dei colloqui verranno definiti attraverso scambi di documenti via fax, attraverso i quali si definiranno anche la composizione delle delegazioni e l'orario dell'incontro.A Seoul c'è prudenza attorno a quanto si potrà ottenere nell'incontro della prossima settimana. "La partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi di PyeongChang è la massima priorità", ha detto un funzionario della Casa blu, la presidenza sudcoreana, al quotidiano. "Forse, se potremo, discuteremo anche delle nostre precedenti proposte". Il riferimento è alla proposta di apertura di un dialogo militare, alle riunioni tra famiglie separate dopo la guerra di Corea del 1950-53. Entrambe le proposte sono state fatte a luglio da Seoul. Intanto, comunque, gli enti locali di PyeongChang stanno organizzandosi per ospitare anche un'eventuale delegazione nordcoreana.L'apertura degli ultimi giorni spezza una cappa di tensione che dura da mesi. Dopo il sesto test nucleare nordcoreano di settembre 2017, Pyongyang ha effettuato lanci diversi missilistici. Il 29 novembre, in particolare, ha testato un missile balistico intercontinentale Hwasong-15 che, a dire di Kim Jong Un, è in grado di raggiungere gli Stati uniti. Provocazioni che hanno lo scopo di presentarsi un giorno, alla riapertura di una fase negoziale, con una maggiore leva contrattuale.Questi passaggi hanno suscitato reazioni violente, da un punto di vista verbale, da parte del presidente Usa Donald Trump, che si è imbarcato in un infinito battibecco a colpi di tweet e comunicati con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Ma il 2018 ha portato un temporaneo rasserenamento. Nel discorso del Nuovo Anno, Kim pur ribadendo l'attitudine minacciosa - e dicendo di avere il bottone nucleare sul tavolo, dichiarazione questa che ha suscitato una risposta di Trump il quale ha sostenuto di avere un bottone nucleare più grande sulla scrivania - ha tuttavia espresso la volontà di rispondere positivamente all'invito di Moon d'inviare atleti alle Olimpiadi invernali. A questo scopo, Kim sosteneva che le due Coree dovevano "incontrarsi urgentemente" per definire la questione.Un passo cruciale per ottenere questo risultato è stata la decisione di ieri di Corea del Sud e Stati uniti di rimandare le manovre militare congiunte "Key Resolve" e "Foal Eagle", che la Corea del Nord considera atti di guerra, finché non vi saranno nuove provocazioni nordcoreane. A convincere Trump - che aveva espresso un sarcastico scetticismo sulle aperture di Kim, salvo poi attribuirsi il merito in un tweet per l'apertura di dialogo intercoreano - sarebbe stato Moon in una telefonata, secondo quanto ha riferito la Casa blu.Il dialogo tra le due Coree era stato interrotto a febbraio 2016. A Seoul era al potere ancora Park Geun-hye, arcinemica di Pyongyang poi caduta in disgrazia per uno scandalo di corruzione, e su suo ordine fu chiuso il complesso industriale di Kaesong dove operano diverse aziende sudcoreane con manodopera del Nord. Il motivo fu il quarto test nucleare e, prima, un test missilistico.Le reazioni dei principali attori dell'area sono state miste. Cautamente positiva quella di Pechino, che vede realizzarsi un quadro auspicato dalla leadership cinese, la quale ha mandato oggi un suo inviato - il viceministro degli Esteri Kong Xuanyou a Seoul per colloqui. La Cina però è consapevole che la buona volontà di Moon non basta. "E' necessario un continuo dialogo, o questo livello di calma attualmente esistente tra le due nazioni non sarà altro che una fase transitoria", ha scritto il Global Times, un giornale del Partito comunista cinese, il quale auspica una riapertura dei negoziati a sei.Il Giappone di Shinzo Abe, che ha assunto una posizione dura nei confronti di Pyongyang, ha invece sottolineato come la dilazione delle manovre militari non deve allentare la pressione contro la Corea del Nord. "Questa decisione di posporre le manovre non rimette in causa la volontà d'accentuare la pressione" ha voluto chiarire oggi Yoshihide Suga, il capo di gabinetto che funge da portavoce dell'esecutivo di Tokyo.Ma qual'è l'idea di Kim Jong Un. Il leader nordcoreano ha chiarito, anche col discorso di Capodanno, che lo status di potenza nucleare per la Corea del Nord è ormai acquisito. A questo punto, può anche dialogare. Lo fa, però, continuando a giocare un'abile partita, secondo molti osservatori. L'obiettivo potrebbe essere quello di "mettere un cuneo tra gli Stati uniti e la Corea del Sud", ha sottolineato all'agenzia di stampa France Presse Park Won-gon dell'Università Handong. "Per il Sud - ha aggiunto - è importante non fare il gioco del Nord".Il rischio c'è. Trump e Moon non sembrano in sintonia. Il primo è preoccupato che Kim si doti della capacità di raggiungere le città americane con missili dotati di testate nucleari. Alcune fonti hanno detto che la Cia l'ha avvertito di avere "una finestra di tre mesi" se vuole impedire questo scenario. Moon è a capo di un paese sulla primissima linea del fronte, che avrebbe conseguenze durissime per un eventuale conflitto. A testimoniare questo freddo il fatto che Washington non abbia ancora neanche nominato un ambasciatore a Seoul.In questo senso, un Kim preoccupato che effettivamente Trump possa decidere di seguire la via militare, ha trovato - secondo il professore Koh Yu-hwan dell'Università Dongguk - "un modo di evitarlo", riaprendo il dialogo con il Sud. "Approfittando dei Giochi di PyeongChang, il Nord prende una boccata di ossigeno di fronte alle sanzioni soffocanti e alle pressioni", valuta Kim Dong-yub dell'Università Kyungnam di Seoul. Se questa strategia riuscirà, dipenderà anche dalle decisioni che verranno prese a Washington dal presidente meno prevedibile della storia americana.(Con fonte Afp)