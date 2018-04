'Corruzione agevole strage rinoceronti'

(ANSA) - IL CAIRO, 19 APR - In una lettera aperta sottoscritta anche dal fondatore del gruppo Virgin (Sir Richard Branson) e dalla ex-premier neozelandese Helen Clark, una ong animalista ha accusato il Sudafrica di tollerare una "rete di sistematica corruzione" all'origine dell'uccisione di migliaia di rinoceronti. Lo riporta il sito della Bbc. Il gruppo "Saving the Wild" indica il caso della riserva statale "Hluhluwe-iMfolozi Park dove sono stati uccisi "la maggior parte" dei 222 rinoceronti abbattuti da bracconieri per lucrare sui loro corni nel KwaZulu-Natal, provincia orientale sudafricana dove il bracconaggio è aumentato di un terzo. L'ong sostiene che "non è stato preso alcun provvedimento contro questo presunto cartello di responsabili della giustizia smaccatamente corrotti" e "sotto tutela politica". Visti i pochi bracconieri in galera, la Giustizia non starebbe affatto funzionando da deterrente.