Cina, lo Stato prende il controllo del primo gruppo petrolifero privato

Roma, 2 mar. (askanews) - La Cina di Xi Jinping continua a rafforzare il controllo statale sull'economia. Il South China Morning Post (SCMP), autorevole giornale di Hong Kong, ha scritto oggi che il gruppo Guosheng, controllato dal governo municipale di Shanghai, ha assunto il controllo della CEFC China Energy, il principale conglomerato petrolifero privato del paese.La notizia viene dopo che il governo di Pechino ha preso il controllo anche del gigante assicurativo Anbang, in un momento in cui il governo sta sempre più consolidando la posizione pubblica nel sistema delle imprese della seconda economia mondiale.Il SCMP, che spiega di aver ottenuto l'informazione da due fonti con conoscenza diretta della vicenda, sostiene che la presa di controllo del gruppo fondato dal magnate Ye Jianming è avvenuta la scorsa settimana. L'operazione è stata conclusa dopo che Ye è stato arrestato per motivo ancora non resi pubblici.Pechino ha lanciato un allarme recentemente per la tendenza dei giganti privati del Paese, fortemente indebitati, a investire e a fare acquisizioni all'estero e ha avviato azioni per reprimere questo trend. La scorsa settimana nella morsa è finito l'assicuratore Anbang e il suo presidente Wu Xiaohui è stato silurato per essere processato per reati economici.Anche la CEFC, secondo il SCMP, ha usato quasi 5 miliardi di dollari negli ultimi tre anni per fare acquisizioni in Africa, ma anche in Romania, in Repubblica ceca, in Georgia e negli Emirati arabi uniti. Inoltre, a settembre 2017, la CEFC ha acquisito il 14,2 per cento del gigante russo statale Rosneft per circa 9 miliardi di dollari. Operazioni consistenti e costose, che sono state finanziate da banche di stato come la China Development Bank.L'arresto di Ye e le attuali evoluzioni della CEFC, per il SCMP, potrebbero inoltre essere collegati all'inchiesta aperta a gennaio negli Usa contro l'ex segretario all'Interno di Hong Kong Patrick Ho Chi-ping. Secondo quanto ha raccontato il New York Times, è stato accusato di aver pagato mazzette a leader ed esponenti politici di Ciad, Uganda, Senegal. La compagnia cinese aveva negato un coinvolgimento nella vicenda, per quanto Ho operasse mentre era capo di un think tank finanziato dalla CEFC China Energy Company.