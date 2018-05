Cina, un sacrificio taoista per il nuovo super-reattore scatena polemiche

Roma, 2 mag. (askanews) - L'Accademia delle Scienze cinese è stata costretta a presentare le scuse per un fatto accaduto nella provincia di Gansu, in Cina nordoccidentale: nel sito dove si sviluppa un innovativo progetto nucleare è stato realizzato un sanguinoso rituale taoista per favorirne il successo. Lo racconta oggi il Global Times.L'episodio è avvenuto dove sarà sviluppato il progetto che si chiama Thorium Molten Salt Reactor Nucleaer Energy System (TMSR) che punta a produrre energia nucleare attraverso un reattore a sali fusi di torio. Si tratta di un progetto per il quale Pechino ha investito 22 miliardi di yuan (3,5 miliardi di dollari).Le foto del sacrificio taoista, che comprendeva l'uccisione di un agnello, sono diventati virali online. Un'inchiesta ha verificato che la cerimonia è stata organizzata dallo staff dell'istituto presso il quale il reattore è in costruzione. Due scienziati, He Zhanjun e Cao Yuxiang, sono stati sospesi, per quanto non abbiano partecipato al rituale. La loro colpa sarebbe stata quella di non aver fatto nulla per fermarlo.L'Accademia delle Scienze si è scusata per lo stesso motivo, affermando che il rituale è "contro lo spirito della scienza", secondo il suo account ufficiale sul sito di microblogging Sina Weibo.Il taoismo è un sistema religioso variegato che include una serie di pratiche e credenze basate sul pensiero lasciato in classici cinesi come "Il libro della Via e della Virtù" di Laozi, il "Zhuangzi" e altri.La Cina popolare, in passato, ha represso come superstiziose le pratiche taoiste, che sono tuttavia rimaste fortemente radicate nella cultura popolare. In particolare, quelle geomantiche "feng-shui" sono molto diffuse. Negli ultimi anni, in ogni caso, Pechino ha mostrato una maggiore apertura rispetto alle religioni tradizionali.