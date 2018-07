Amministrazione Usa a Italia: avanti con Trans Adriatic Pipeline

New York, 23 lug. (askanews) - "Spingiamo gli italiani a continuare ad andare avanti con il TAP (il gasdotto Trans Adriatic Pipeline) visto che rappresenta un passaggio fondamentale per portare il gas dal Mar Caspio all'Europa". Lo ha detto un funzionario del dipartimento di Stato in un commento scritto ad askanews."Il Southern Gas Corridor (SGC) sta procedendo bene. Ci sono stati ritardi nel TAP, ma sappiamo ora che il TAP ha tutti i permessi richiesti", ha concluso il funzionario. Il commento arriva a pochi giorni dalla visita del primo ministro italiano, Giuseppe Conte alla Casa Bianca che avverrà lunedì prossimo. Gli Stati Uniti specificano che il gasdotto è un investimento fondamentale per l'Europa e dunque anche per la sicurezza degli Stati Uniti - si legge nel commento in cui si sottolinea come Washington non abbia alcun investimento nel progetto da oltre 40 miliardi di dollari."Per i consumatori europei il corridoio rappresenta una maggiore sicurezza energetica sul lungo termine e competizione nel mercato energetico perché il progetto riduce la dipendenza dell'Europa su una singola fonte di gas". Il gasdotto porta in Italia, dalla Puglia, il gas naturale proveniente dall'Azerbaigian.