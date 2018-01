[L’analisi] Io a casa di Ahmadinejad, accusato di essere il capo della rivolta in Iran e agitatore di sette segrete

Chi è davvero Mahamoud Ahamdinejad, l’ex presidente, forse messo agli arresti secondo alcune fonti arabe, accusato di avere incendiato la recente rivolta dei giovani iraniani? La sua è una personalità più complessa di quella rappresentata in Occidente dove era noto per i programmi nucleari e i discorsi sulla distruzione di Israele.

In realtà Ahmadinejad, da giovane oscuro rivoluzionario della prima ora, ha fatto un percorso singolare, tra società religiose segrete, la propaganda per il ritorno immediato del Dodicesimo Imam, scomparso più di mille anni fa, fino all’adesione all’ideologia totalitarista di un allievo di Heidegger.

Nel 2005, il giorno dopo la sua elezione alla presidenza, entrai in quella che allora era la sua casa ai confini tra il centro di Teheran e la periferia meridionale della capitale, una palazzina grigia nel quartiere di Narmak affacciata su una piccola piazza circolare e ombrosa. Mi accompagnava nella visita Rezai Hassan che collaborava con lui da quando era governatore di Ardebil.

Dentro l’arredamento non lasciava concessioni alla moda occidentale, l'atmosfera quella discreta che ci si aspetta nella piccola borghesia iraniana, semplice come il suo linguaggio anti-intellettuale e da "uomo del popolo", sobrio come i suoi abiti, con giacche un po' più larghe della sua corporatura e dai colori neutri, non appariscenti. Nella sala si mangiava il menu di kebab e verdure sul sofreh, la tavola tradizionale, seduti o accovacciati su tappeti e cuscini di scarso valore, sotto lo sguardo di una foto di Khomeini ritratto con l’attuale Guida Suprema, Alì Khamenei.

La Guida lo notò alla fine degli anni ’90 nei giovedì sera dedicati nella sua residenza alle cerimonie private in memoria dell’Imam Hussein: Ahmadinjead rivestiva il ruolo di “maddah”, il cantore delle liturgie sciite, e si mise in luce esibendo una bella voce impostata.

Fu in questa abitazione senza pretese che mi accolse la moglie, Farahani, avvolta nel chador da capo a piedi. Studentessa di ingegneria, aveva sposato Mahamoud nell’80, ai tempi dell’Università e gli aveva dato tre figli, due maschi e una femmina. “Una vera hezbollahi - dicevano le sue colleghe di Università - della linea dura e pura, che alle feste studentesche insisteva perché le donne cenassero in una stanza separata dagli uomini”. Per la verità, nonostante la visita senza preavviso, apparve assai gentile e disponibile.

È difficile dire quanto ci fosse di naturale e quanto di studiato nei suoi atteggiamenti ma il risultato era che Ahmadimejad rappresenta una sorta di iraniano medio della generazione rivoluzionaria, di quei figli del popolo che il 1979 portò alla ribalta e aderirono all'ala religiosa dell'Imam Khomeini: diventarono pasdaran, guardie della rivoluzione, e combattenti destinati al sacrificio sul “fronte dei martiri” nella lunga guerra contro l'Iraq.

È questa l'immagine che votarono gli iraniani alle elezioni presidenziali del 2005 ma che poi venne duramente contestata dalla grande protesta dell’Onda Verde quando nel 2009 fu rieletto, con qualche broglio elettorale, togliendo la vittoria la fronte riformista di Mir-Hussein Mousavi.

Ma chi è veramente Ahmadinejad? Figlio di un fabbro, Ahmad, il cui cognome originario è Sabaghian, “il tintore”, Ahmadinejad negli anni Settanta è attratto dall’azione rivoluzionaria ma anche dalla setta degli Hojatieh, un’associazione nata negli anni Cinquanta per combattere l’eresia musulmana dei Bahai, secondo la quale è prerogativa del Mahdi, il Dodicesimo Imam nascosto, una volta tornato sulla terra, riportare nel mondo il regno della giustizia e della pace. Secondo questa versione dell’Islam nessun governo, neppure quello ideato da Khomeini, risponde ai criteri più puri dello sciismo.

Nel 1983 Khomeini, furibondo, decide di mettere fuori legge l’associazione che dichiara l’autoscioglimento ma i suoi membri confluiscono in altri movimenti e gruppi della Repubblica islamica. Ahmadinejad ha sempre negato di appartenere alla Hojatieh ma non c’è alcun dubbio che i suoi riferimenti continui al ritorno del Mahdi siano stati influenzati dalle idee di un’associazione molto attiva nella sua Università, collegata da lunga data a esponenti di rilievo del Bazar.

Nel settembre 1980 Saddam Hussein invade l’Iran e quattro milioni di curdi sunniti entrano in agitazione contro il governo centrale che teme una secessione: tocca ai Pasdaran riportare l’ordine. Fu Seyed Mojataba Hashemi Samareh, ex studente della stessa università di Ahmadinejad a reclutarlo, a 24 anni, come capo di un distretto di 70mila abitanti in Kurdistan. Samareh è lo scopritore di Ahmadinejad, l’uomo di fiducia dell’ayatollah Mesbah-Yazdi, il capo spirituale degli estremisti islamici che poi lo ha rinnegato.

Con l’ascesa alla presidenza di Ahmadinejad, balzò alla ribalta delle cronache internazionali il nome di Jamkaran.

La storia è questa. Il Dodicesimo Imam, il Mahdi, l’ultimo della tradizione sciita, un fanciullo di quattro anni, scomparve in una grotta a Samarra in Iraq nell’874 ma nell’attesa del suo ritorno definitivo si manifestò ancora, nella notte di un martedì del 984, a

Jamkaran, a dieci chilometri da Qom, in una piana quasi desertica sullo sfondo di una montagna. Fu qui che il Mahdi, appellativo arabo che significa il "ben guidato", assunse le sembianze di un profeta e di un giovane seduti su un tappeto rifulgente di luce divina e ordinò a un sant’uomo del posto, Sheikh Hassan, di costruire una moschea.

Una nuova parola entrò allora nel vocabolario politico iraniano: “mahdaviat”, che significa credere nel ritorno del Mahdi e preparare il suo arrivo. Il Mahdi, ovvero il Dodicesimo Imam, è "il restauratore della religione e della giustizia che governerà sino alla fine del mondo", un concetto che ha origine nei primissimi anni dell'Islam e, col passare del tempo, si è identificato in modo particolare con il credo sciita, anche se la figura del Mahdi, nei momenti di crisi, è riaffiorata più di una volta nel corso della storia recente pure nel mondo musulmano sunnita.

Quando Ahmadinejad era ancora sindaco di Teheran, nel 2004, sembra che avesse segretamente dato ordine al consiglio comunale di costruire un grande viale per preparare il ritorno del Mahdi. Un anno dopo, da presidente, stanziò 17 milioni di dollari per il tempio di Jamkaran, incoraggiando la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità.

Il mahdaviat, il ritorno del Dodicesimo Imam, è nel codice genetico della rivoluzione islamica dell'Iran, lo spirito stesso per cui è stata compiuta dall’Imam Khomeini", asserisce Seyed Alì Pour Tabatabaie, direttore a Qom dell’”Istituto per la Luce Futura” che si occupa di studiare e accelerare la comparsa del Mahdi e ha avviato un’agenzia di notizie per tenere costantemente aggiornati gli iraniani sulla sua ricomparsa.

Questa dimensione mistica di Ahmadinejad deriva, come abbiamo visto, dai contatti avuti in gioventù con associazioni come la Hojatieh che respingevano l’ipotesi di un governo islamico che non fosse emanazione diretta del Dodicesimo Imam, contestando quindi anche il concetto di Guida Suprema di Khomeini. Ahmadinejad si è poi allineato nel corso della sua carriera politica al concetto di velayat-e faqih, l’architrave della repubblica islamica, ma questo sottofondo metafisico gli è rimasto ed è diffuso in diversi settori religiosi e politici.

Ma forse ancora più interessante e consistente è un filone di pensiero più sotterraneo, riaffiorato recentemente, che collega una parte della destra religiosa radicale al filosofo Ahmad Fardid, morto nel ’94. E’ Fardid che diffonde in Iran l’opera di Martin Heidegger e dopo la rivoluzione diventa prima un sostenitore di Khomeini e poi uno dei più convinti assertori di un ritorno prossimo del Mahdi sulla terra. Nato Yazd nel 1909, dopo gli studi in teologia Fardid entra nell’ufficio censura di Reza Shah e traduce in persiano le prime opere dello studioso francese Henry Corbin.

Con un borsa di studio viaggia in Europa, diventa discepolo di Heidegger e al ritorno elabora un pensiero in cui la mistica islamica si fonde con l’anti-modernità e la negazione dell’umanesimo: è affascinato dall’ideale dell’assoluto e dal totalitarismo, prima quello dello Shah e del Fuehrer, poi quello di Khomeini. Con lui l’anti-sionismo, moneta corrente nella repubblica islamica, diventa anti-semitismo, un’aberrazione, con il suo triste contorno di teorie e superstizioni razziali, che per altro non ha antecedenti nella storia iraniana dove l’ebraismo ha radici millenarie. Abdelkarim Soroush ha denunciato più volte e pubblicamente il suo pensiero, paragonandolo al nazismo.

Ma a quanto pare le idee dell’allievo di Heidegger hanno continuato a circolare negli ambienti radicali: la casa di Fardid su Avenue Enghelab, il Viale della Rivoluzione, è stata restaurata e trasformata in una fondazione grazie ai generosi contributi stanziati da Ahmadinejad quando era sindaco della capitale.