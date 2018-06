Addio al maestro russo Gennadi Rozhdestvensky, aveva 87 anni

Roma, 16 giu. (askanews) - Si è spento oggi all'età di 87 anni il direttore d'orchestra russo Gennadi Rozhdestvensky. Lo ha annunciato il Teatro Bolshoi di Mosca. "Il Bolshoi è in lutto", ha annunciato la prestigiosa istituzione teatrale su Twitter. "Oggi, 16 giugno, Gennady Rozhdestvensky è scomparso all'età di 87 anni."Nato a Mosca nel 1931, Rozhdestvensky - che era anche pianista e compositore - fu direttore artistico generale del Bolshoi tra il 2000 e il 2001. Nel corso di una carriera durata oltre 50 anni, è stato direttore di numerose orchestre sia all'interno che all'esterno della Russia, tra cui l'orchestra Bolshoi, la BBC Symphony Orchestra di Londra, la Vienna Symphony Orchestra e la Royal Stockholm Philharmonic. Gli è stato conferito il titolo di "People's Artist of the USSR" nel 1976, la più importante distinzione culturale nell'ex Unione Sovietica.Il suo repertorio era ampio, ma era meglio conosciuto per le sue interpretazioni di compositori russi, come Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev, Sofia Gubaidulina e Alfred Schnittke. Rozhdestvensky ha anche insegnato al Conservatorio di Musica di Mosca dal 1974, ricorda l'agenzia di stampa russa RIA Novosti."Quando ricordi Gennady Rozhdestvensky, ti rendi conto di quale potente personalità si sia allontanata dal mondo della musica", ha detto a RIA Novosti l'attuale direttore del Bolshoi, Vladimir Urin.La London Symphony Orchestra ha twittato: "Triste per la morte di oggi del grande Gennady Rozhdestvensky, abbiamo avuto una relazione lunga e fruttuosa ... Addio Maestro". (fonte afp)