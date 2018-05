Uiltrasporti: Garante limita gli scioperi nel trasporto locale

Roma, 14 mag. (askanews) - Il Garante degli scioperi ha deciso di limitare il diritto alla protesta nel trasporto pubblico locale. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, dopo una decisione della commissione di garanzia che "ha deliberato definitivamente il provvedimento con cui si limita la proclamazione di sciopero nel trasporto pubblico locale, ampliando da 10 a 20 giorni i tempi della rarefazione oggettiva"."Con questo atto - sostiene Tarlazzi - di fatto sarà sempre più difficile proclamare un'azione di sciopero, in un settore destinato nel prossimo futuro a una forte liberalizzazione con riflessi negativi sulla forza lavoro"."Come Uiltrasporti - spiega il sindacalista - riteniamo inaccettabile una simile decisione, che invece di contemperare l'applicazione equilibrata dei due legittimi diritti costituzionali, quello della mobilità e quello dello sciopero, procede al ridimensionamento di quest'ultimo"."Ci attiveremo - conclude il segretario generale - in tutte le direzioni possibili, procedendo unitariamente e insieme alla nostra confederazione, per modificare un provvedimento che fa compiere un ulteriore passo indietro alla libertà sindacale e alla democrazia, chiedendo la piena applicazione dell'accordo stipulato tra le parti sociali".