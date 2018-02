(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedesco che ieri aveva visto un balzo dopo che il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker ha evocato per l'Italia lo "scenario peggiore di un governo non operativo". Nei primi scambi il differenziale segna quota 137 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,07%.